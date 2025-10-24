สะเทือนฝรั่งเศส! หญิงจีนวัย 24 ลักทองคำหนัก 6 กิโลกรัมจากพิพิธภัณฑ์กลางปารีส

หญิงสาวชาวจีนวัยเพียง 24 ปี ถูกจับกุมในข้อหาขโมย ทองคำธรรมชาติหนัก 6 กิโลกรัม จาก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติในของกรุงปารีส ช่วงเช้ามืดวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา
สื่อฝรั่งเศสรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าฝรั่งเศสด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน ก่อนลงมือก่อเหตุอย่างแยบยลราวกับฉากในภาพยนตร์
วันก่อนเกิดเหตุ พิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล็อกประตูตามปกติโดยไม่ทราบว่า หญิงชาวจีนสวมชุดดำได้แอบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องจัดแสดงแร่ธาตุและหิน
จนถึงเวลาประมาณตีหนึ่ง เธอเริ่มลงมือใช้เครื่องตัดเหล็กเปิดประตูนิรภัยเหล็ก 2 ชั้น ก่อนใช้ไฟเชื่อมออกซิเจน-อะเซทิลีนเผากระจกกันกระสุนของตู้จัดแสดง ซึ่งติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยและเซนเซอร์สั่นสะเทือน แต่ไม่มีสัญญาณใดดังขึ้น เจ้าหน้าที่คาดว่าระบบอาจขัดข้องหรือไม่มีเวรยามในช่วงคืนนั้น
ทองคำที่ถูกขโมยเป็น “ทองธรรมชาติ (native gold)” ซึ่งเป็นแร่ทองในสภาพดั้งเดิมจากแหล่งกำเนิดทั่วโลก มีความบริสุทธิ์สูงถึง 85% และมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งหมดเป็น “สมบัติประจำพิพิธภัณฑ์”
หลังตัดทองออกเป็นชิ้น ๆ และเช็ดลายนิ้วมือจนหมด เธอใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนหลบหนีออกทางประตูหลังเวลา 04.00 น.
เจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในเช้าวันต่อมา เมื่อพนักงานทำความสะอาดเห็นเศษกระจกและร่องรอยการใช้ไฟเชื่อม เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายได้หนีออกจากฝรั่งเศสไปแล้ว
เธอเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากปารีสไปมาดริด แล้วต่อไปบาร์เซโลนา ก่อนถูกจับเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่สนามบินระหว่างประเทศระหว่างเตรียมขึ้นเครื่องกลับจีน เจ้าหน้าที่ศุลกากรพบ ทองคำหลอมละลาย 1 กิโลกรัม ซุกในกระเป๋า โดยปลอมเป็นเศษโลหะอุตสาหกรรม มีกลิ่นไหม้ของทองที่เพิ่งผ่านการหลอม
ขณะนี้เธอถูกควบคุมตัวที่ เรือนจำชานกรุงปารีส อัยการตั้งข้อหาหนักซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดกว่า 10 ปี โดยคดีจะขึ้นศาลช่วงต้นปี 2569
ตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีผู้ร่วมขบวนการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งติดต่อกันผ่านโทรศัพท์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่องรอยของทองอีกกว่า 5 กิโลกรัม คาดว่าถูกหลอมและขายต่อในตลาดมืด
เจ้าหน้าที่ระบุว่า “เมื่อทองธรรมชาติถูกหลอม มันจะสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์และกลายเป็นเพียงโลหะมีค่าเท่านั้น”
ที่มา: Le Monde / Le Figaro / 文史微鉴 (浙江),