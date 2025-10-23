อึ้ง! พ่อแม่จีนปล่อยลูกเปลือยกาย กินอาหารตามพื้น เดิน-คลาน 4 ขาคล้ายสุนัข อ้างเลี้ยงตามธรรมชาติ

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์! หลังวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของเด็กชายวัย 3 ขวบ ที่เนื้อตัวสกปรกมอมแมม ผมเผ้ายุ่งเหยิง เปลือยกาย นั่งอยู่บนขั้นบันใด ใช้ปากคาบอาหารจากพื้นกิน เดิน วิ่งและคลานสี่ขาไปมาบริเวณจุดพักรถในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) จนชาวเน็ตพากันเรียกว่า "เด็กป่า"
โดยพ่อของเด็กชายยังเล่นกับลูกชาย ด้วยการขว้างลูกบอลออกไป ซึ่งเด็กชายจะรีบคลานสี่ขาไปคาบลูกบอลกลับมาทันที และแม้เด็กชายจะยืนตัวตรงได้บ้าง แต่ท่าทางของเขาก็ดูคล้ายกับสุนัขเวลายืน 2 ขา และต้องมีคนคอยช่วยประคองไว้
ผู้คนที่ผ่านไปมา พอเห็นสภาพเด็กชายก็อดสงสารไม่ได้ เลยเอาขนมปังและนมมาให้ แต่พ่อของเด็กชายก็ปฏิเสธ ต่อมา มีเจ้าของร้านอาหารนำข้าวผัดไข่มาให้ เด็กชายก็กินข้าวผัดไข่ที่พื้น โดยมีสุนัขคอยนั่งอยู่ข้างๆ
ด้านแม่ของเด็กชายกำลังอุ้มเด็กทารกอยู่คนหนึ่ง และคอยเฝ้าดูเด็กชายอยู่ไม่ไกล
ตามรายงาน ครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด 4 คนพวกเขาขับรถบ้านมาพร้อมกับสุนัขอีก 1 ตัว โดยกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือ
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างความตกตะลึงให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพเด็ก โดยภายหลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์และตำรวจท้องถิ่นได้ไปเยี่ยมครอบครัวนี้ที่บ้าน ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) อยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการต้อนรับ
อย่างไรก็ตาม พ่อแม่และปู่ย่าของเด็กชาย ต่างยืนกรานว่าพวกเขา "เลี้ยงเด็กชายแบบธรรมชาติ" เนื่องจากพวกเขาเติบโตมาบนภูเขาและถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ จึงตั้งใจเลี้ยงเด็กชายในแบบเดียวกัน เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กชายไม่สวมเสื้อผ้า
ทั้งนี้ มีการเปิดเผยอีกว่าครอบครัวของพวกเขาไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน พวกเขามีบ้าน แต่ชอบอาศัยอยู่ในโรงเก็บของและรถบ้าน นอกจากนี้ พ่อของเด็กชายวัย 30 กว่าปี ก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนแม่ของเด็กชาย ซึ่งเป็นชาวปักกิ่ง วัยประมาณ 40 ปี ก็จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มา : 'Natural parenting’: naked China boy running on all fours raises concerns over child welfare (SCMP)
四川3歲「小野人」赤裸爬行 官方稱父母沒虐兒 網炸鍋 (World Journal)