พนักงานหนุ่มทำกำไลหยกทั้งถาดร่วงตกพื้น เสียหายหลายล้าน! เจ้าของร้านใจดีไม่เอาเรื่อง ลั่นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น (มีคลิป)

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์! หลังพนักงานร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่งในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทำกำไลหยกทั้งถาดร่วงตกพื้น แม้มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) แต่เจ้าของร้านก็ไม่เอาเรื่อง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในต้นเดือนนี้ โดยกล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีที่พนักงานหนุ่มคนนี้ทำถาดที่มีกำไลหยกกว่า 50 วง ตกแตกเป็นเสี่ยงๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายโต๊ะ
เขาตกใจเป็นอย่างมาก และพยายามรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อมันหักจนไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว
ด้านนายเฉิง ผู้เป็นเจ้าของร้านเผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านใหม่ของเขา ซึ่งยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยกำไลกว่า 30 วง จาก 50 วง ตกแตกละเอียด
กำไลเหล่านี้ทำมาจากหยกเนไฟรต์จากรัสเซีย ซึ่งมีมูลค่า ได้รับการยอมรับว่ามีความโปร่งใส สีสด และค่อนข้างหายาก ทว่าไม่มีการรับประกัน ดังนั้น ความเสียหายทั้งหมดจึงตกอยู่ที่เขา
อย่างไรตาม นายเฉิงไม่คิดโทษพนักงานหนุ่มคนนี้ หรือเรียกร้องให้รับผิดชอบ โดยเขาบอกว่า "มันเป็นคำสั่งของผม เพราะมีลูกค้าขอให้เคลื่อนย้ายโต๊ะ พนักงานไม่ได้สังเกตเลยไม่ทันระวัง” "อย่าคิดมาก ใครบ้างที่ไม่เคยผิดพลาด? เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น มันผ่านไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับเขาและเราทุกคน ครั้งหน้าจะได้ระวังให้มากขึ้น"
ตามรายงานพนักงานหนุ่มคนนี้เป็นบัณฑิตจบใหม่ เพิ่งเริ่มทำงานมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้น โดยเขายอมรับว่ารู้สึกกลัวและกังวล แต่ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆ ที่เข้าใจ เขาให้สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อตอบแทนเจ้าของร้าน
ขณะเดียวกัน "ถานข่าย" นักแสดงชาวจีน ที่มีผู้ติดตามกว่า 6.7 ล้านคนบนโซเชียล ก็อยู่ที่ร้านในเวลาเกิดเหตุเช่นกัน ซึ่งเขาก็รู้สึกผิดเพราะเป็นคนขอให้พนักงานย้ายโต๊ะ เพื่อถ่ายคลิปโปรโมตร้านให้นายเฉิง
“ถ้าไม่ใช่เพราะคำขอของผม เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น” “ตอนนี้ผมกำลังคิดหาวิธีจัดการกับหยกที่แตกหัก และชดเชยความเสียหายที่เจ้าของร้านต้องแบกรับ”
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มียอดผู้เข้าชมกว่า 30 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น "เจ้านายใจดีมาก!" "โชคดีที่ได้เจอเจ้านายที่ดี ไม่งั้นคงเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต ช่างโชคดีจริงๆ!" "ตั้ง 1 ล้านหยวน!" "ถานข่ายยอมรับในความผิดพลาดของเขาเอง โดยไม่หลบเลี่ยงความรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่บุคคลสาธารณะควรจะเป็น!" “แม้เหตุการณ์จะน่าเศร้า แต่ทั้งเจ้าของร้าน พนักงาน และนักแสดงก็แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรับผิดชอบ” "ชีวิตเต็มไปด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สิ่งสำคัญคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เราทุกคนจะเข้าใจกันและวิพากษ์วิจารณ์กันให้น้อยลง" “กำไลหยกที่ล้ำค่าเหล่านี้ไม่ควรถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเฉยๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน" "เจ้าของร้านใจดีมาก หวังว่าพนักงานคนนี้จะระมัดระวัง และไม่ทำพลาดอีก" และ "กำไลที่หักอาจนำไปทำเป็นลูกปัดและขายเป็นสร้อยข้อมือ จะได้ชดเชยส่วนที่สูญเสียไปได้บ้าง"
ทั้งนี้ เจ้าของร้านได้นำกำไลหยกที่ตกแตกมาจัดแสดงไว้ในร้าน เพื่อไว้เตือนใจพนักงานทุกคนให้มีความระมัดระวัง
