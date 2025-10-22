ตำรวจไต้หวันสอบสวนขยายผลคดีดาราหนีทหาร ล่าสุดนักแสดงชื่อดังอีก 3 คนถูกควบคุมตัว

เฉิน ปั๋วหลิน ซิว เจี๋ยข่าย และจาง ชูเหว่ย สามนักแสดงชื่อดังของไต้หวันถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อเช้าวันอังคาร ( 21 ต.ค. ) ฐานต้องสงสัยว่าหนีการเกณฑ์ทหาร ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ TVBS News ของไต้หวัน
การควบคุมตัวครั้งนี้เป็นผลจากการสอบสวนรอบที่สาม ซึ่งดำเนินการโดยอัยการและตำรวจในเดือนตุลาคม หลังจากเกิดคดีนักแสดงชื่อดัง ดาร์เรน หว่อง หนีทหาร
ตำรวจเกาะมังกรน้อยเข้าควบคุมตัวเฉิน ปั๋วหลิน ตามด้วยซิ่ว เจี๋ยข่าย จากนั้นได้นำตัวไปสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำ ตามรายงานของETtoday สื่อไต้หวัน โดยทั้งสองจะถูกสอบสวนว่ามีการติดต่อกับผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่สุด ซึ่งมีชื่อแซ่ว่าเฉินได้อย่างไร ผู้ต้องสงสัยคนนี้ได้อำนวยความสะดวกในการหนีทหาร รวมถึงการสอบสวนเกี่ยวกับวิธีการและค่าใช้จ่าย
กระบวนการควบคุมตัวและสอบสวนมีอัยการจากสำนักงานอัยการเขตไต้หวันนิวไทเปเข้าร่วมโดยตลอด เมื่อบันทึกคำให้การเสร็จสมบูรณ์ คดีจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงาน
เฉิน ปั๋วหลิน เป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมทั้งบนเกาะไต้หวันและบนจีนแผ่นดินใหญ่จากบทบาทในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง In Time with You ในปี 2554
ซิ่ว เจี๋ยข่าย มีชื่อเสียงจากบทบาทการแสดงในละครดราม่าเรื่อง Friends เมื่อปี2546 และแต่งงานกับอลิสซา เจีย นักแสดงชื่อดังชาวไต้หวัน
ดาร์เรน หว่องและคนอื่นอีก 9 คนถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ในข้อหาต้องสงสัยว่าหลบหนีการเกณฑ์ทหารและปลอมแปลงเอกสาร TVBS News รายงาน
ที่มา : โกลบอลไทมส์