"สีจิ้นผิง"สรุปร่างเค้าโครงแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับใหม่ในการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ ( 20 ต.ค. ) เพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ( 2569-2573 )
สำนักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนรายงานสั้น ๆ ว่า ในการกล่าวเปิดการประชุม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ชี้แจ้งร่างข้อเสนอของผู้นำพรรคสำหรับแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวซินหัวมิได้ให้รายละเอียดใดๆ
การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองประเทศจีน จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม โดยเป็นการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ชุดที่ 20 ซึ่งได้รับเลือกเข้ามาทำงานในปี 2565 ประกอบด้วยกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนราว 200 คน และกรรมการกลางสำรองอีก 170 คน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังผ่านการอนุมัติของที่ประชุมแล้ว จะยังไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดของแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบอย่างเป็นทางการในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประจำปี ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2569
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีเป็นเอกสารเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเค้าโครงของเป้าหมายระดับชาติ ภารกิจหลัก และทิศทางนโยบายในภาคส่วนต่างๆ สำหรับแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
แผนพัฒนาฉบับล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จีนกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายและความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ข้อจำกัดของต่างชาติในการเปิดโอกาสให้จีนได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง และอัตราภาษีศุลกากรสูงลิ่วสหรัฐอเมริกาสำหรับสินค้านำเข้าจากจีน
นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างจับตามองการประชุมครั้งนี้ เพื่อดูทิศทางลมว่าแผนพัฒนาประเทศฉบับใหม่ของจีนจะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงได้อย่างไร และจะมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากน้อยเพียงใดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและบริหารจัดการกับสังคมผู้สูงอายุ
ในบทบรรณาธิการของสำนักข่าวซินหัว ซึ่งร่วมถกเถียงประเด็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติของแผนฉบับนี้ ระบุว่า แผนพัฒนาฉบับที่15 ควรมุ่งการพัฒนาเชิงคุณภาพในระดับสูงและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็ต้องให้แน่ใจว่าความมั่นคงของชาติได้รับการปกป้อง และมีการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรมและกว้างขวางมากขึ้น
ที่มา : เอพี