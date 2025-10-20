ญี่ปุ่นจับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนโกงข้ามชาติในกัมพูชา ตุ๋นกว่า 1.2 พันล้าน

ตำรวจนครโตเกียวได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 รายในคดีฉ้อโกงทางโทรศัพท์ รวมถึงชายชาวจีนที่เชื่อว่าเป็น หัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชา
ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วย นายเฉียน หลิง ชาวจีน อายุ 38 ปี นายโชเฮย์ มิยะได ชาวญี่ปุ่น อายุ 31 ปี และนางลู่ ลู่ ชาวจีน อายุ 36 ปี
เฉียนและมิยะไดได้โทรศัพท์ไปยังบ้านของชายและหญิงวัย 60 ปีในญี่ปุ่นเมื่อปี 2566 โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ้างว่าบัญชีธนาคารของเหยื่อถูกมิจฉาชีพใช้ในทางผิดกฎหมาย ก่อนหลอกให้เหยื่อนำเงินสดและสินทรัพย์รวมมูลค่าประมาณ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 960,000 บาท) มามอบให้เพื่อ “ตรวจสอบหลักฐาน”
ส่วนลู่ ลู่ ใช้วิธีเดียวกันหลอกชายอีกคนหนึ่ง สูญเงินรวมกว่า 200,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 7.4 ล้านบาท) และนำส่วนหนึ่งไปวางมัดจำคอนโดมิเนียมในญี่ปุ่น เพื่อพยายาม “ฟอกเงิน” ให้ดูเหมือนเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตำรวจเปิดเผยว่า เฉียน หลิง เป็นผู้นำของแก๊งสัญชาติจีนที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการ โดยมีสมาชิกและเครือข่ายร่วมกว่า 20 คนที่ถูกจับกุมแล้วในหลายประเทศ กลุ่มนี้เชื่อว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 และสามารถหลอกเหยื่อในญี่ปุ่นและต่างประเทศได้รวมกว่า 33 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,200 ล้านบาท) ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่า แก๊งนี้มีความเชื่อมโยงกับ องค์กรอาชญากรรมญี่ปุ่น (ยากูซ่า) รวมถึง เครือข่ายอาชญากรรมจีน ที่ทำงานร่วมกันในการตั้งคอลเซ็นเตอร์โกงออนไลน์และเคลื่อนย้ายเงินผ่านช่องทางต่างประเทศ
ตำรวจยังไม่เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสามให้การรับสารภาพหรือไม่ แต่ระบุว่าการสืบสวนยังดำเนินต่อเพื่อขยายผลถึงเครือข่ายในกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มา: NHK / Asahi Shimbun / Tokyo Metropolitan Police Department,