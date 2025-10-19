วัดใจ! หนุ่มจีนจอดรถบ้านสุดหรูทิ้งไว้ ก่อนโพสต์บอกพิกัด ใครสนใจทักรับรหัสปลดล็อก เอาไปใช้ได้เลย

นายกัว ชายวัย 38 ปี จากเซี่ยงไฮ้ ผู้เป็นเจ้าของรถบ้าน Mercedes-Benz ราคา 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) ตัดสินใจแชร์รถให้คนแปลกหน้ายืมขับออกไปผจญภัยแบบฟรีๆ จนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์!
จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เกิดขึ้น หลังเดือนส.ค.ที่ผ่านมา กัวได้เดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนที่จู่ๆ เขาจะเกิดคิดถึงบ้าน เลยจอดรถทิ้งไว้บนถนนในนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และกลับมาเซี่ยงไฮ้ด้วยการนั่งรถไฟ
เวลาผ่านไป เขาก็ยังไม่ได้กลับไปเอารถสักที พอคิดว่าปกติแล้วตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้เอามันออกไปขับสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะจอดทิ้งไว้เฉยๆ ซึ่งค่อนข้างน่าเสียดาย เลยตัดสินใจแชร์รถให้กับคนอื่น
เขาโพสต์คลิป ซึ่งระบุตำแหน่งรถและรายละเอียดสำคัญต่างๆ พร้อมแคปชัน “กุญแจรถอยู่ตรงนี้ ผมกลับบ้านแล้ว ใครอยากได้รถก็มาเอาไปได้เลย” โดยภายในรถของเขายังมีมอเตอร์ไซค์ และที่นอนอยู่ด้วย
“มันเป็นการทดสอบความไว้วางใจด้วย” กัวกล่าว โดยเขาซ่อนกุญแจเอาไว้ในรถและตั้งรหัสผ่านเอาไว้ ใครก็ตามที่ต้องการใช้รถสามารถติดต่อเขาผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย ซึ่งเขาจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น บัตรประจำตัว ใบขับขี่ และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ก่อนแจ้งรหัสปลดล็อกให้
คนแรกที่ได้ใช้รถของเขา คือ ทหารเกษียณแซ่โม่ ซึ่งวางแผนไปเที่ยวกับภรรยาและลูกสาว เป็นเวลา 3 วัน โดยก่อนออกเดินทางเขายังได้อัดคลิปและสัญญาว่าจะรับผิดชอบ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
โม่บอกว่า การเดินทางครั้งนี้มันวิเศษและสวยงามมากๆ แถมลูกสาวของเขาก็ยังเอนจอยตลอดทริป ในวันสุดท้าย โม่ได้นำรถกลับไปคืนที่หนานหนิง และทำความสะอาดให้อย่างเอี่ยมอ่องเป็นการตอบแทน
“เพราะพี่กัวใจดีมากๆ ผมเลยอยากตอบแทนเขาด้วยเช่นกัน” โม่กล่าว
กัวเผยว่า เขาไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถเอาไว้ และดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ผ่านวิธีการนี้
ทั้งนี้ กัวหวังว่ารูปแบบการแชร์รถบ้านของเขา จะเป็นต้นแบบที่คนอื่นนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต
“ผมกำลังคิดปรับปรุงระบบนี้ เพื่อปกป้องทั้งตัวนักเดินทาง ตัวรถ รวมทั้งตัวผม”
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันสนับสนุนกัวที่ใจดีมีเมตตา เขาทำให้ฉันเชื่อว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความรัก” “แบบนี้เสี่ยงเกินไป ถ้ามีคนขับรถไปเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี กัวจะรับผิดชอบไหม? แล้วประกันจะจัดการยังไง?" และ “กัวมีเจตนาดี แต่มันเพ้อฝันเกินไป บางคนอาจมองว่ารถคันนี้เป็นเพียงที่ซุกหัวนอนฟรีๆ คืนหนึ่ง แล้วก็จากไปโดยไม่คิดจะทำความสะอาด หรือทำให้มันอยู่ในสภาพเดิม”
ที่มา : China camper van owner leaves vehicle for strangers to use, creating viral ‘car relay’ (SCMP)