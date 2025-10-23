หนุ่มจีนประดิษฐ์เครื่องบินจำลอง F-22 บินโชว์ผาดแผลง สื่อจีนยกนิ้วเหมือนของจริงเป๊ะ

โลกออนไลน์จีนฮือฮา หลังมีคลิปวิดีโอหนุ่มชาวเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง วัย 20 ปลาย สร้างเครื่องบินจำลองด้วยมือเพียงลำพัง และสามารถบังคับให้บินโชว์ “ท่าผาดแผลงขั้นสูง” ได้อย่างน่าทึ่ง จนผู้ชมต่างตะลึงกับฝีมือระดับมืออาชีพ
หนุ่มรายนี้เผยว่า เขาหลงใหลการทำ “เครื่องบินบังคับ” มาตั้งแต่สมัยเรียนประถม จนถึงตอนนี้มีประสบการณ์กว่า 13 ปี ล่าสุดใช้เวลา 2 เดือน และงบประมาณราว 20,000 หยวน (ประมาณ 98,000 บาท) ในการสร้างเครื่องจำลองรุ่น F-22 Raptor ด้วยฝีมือตนเองทุกขั้นตอน
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่า เครื่องบินจำลองของเขาสามารถร่อนบินได้อย่างเสถียร และทำท่าทางระดับแข่งขัน เช่น “pendulum maneuver” (ท่าแกว่งลูกตุ้ม), “falling leaf” (ใบไม้ร่วง) และ “sharp angle turn” (เลี้ยวเฉียบมุม) ได้อย่างนุ่มนวลราวกับเครื่องบินขับไล่ของจริง
หนุ่มนักประดิษฐ์รายนี้เล่าว่า “ผมเริ่มจากศูนย์ ฝึกจากการดูคลิปและอ่านคู่มือออนไลน์ เพื่อน ๆ ในวงการก็คอยช่วยแนะนำ ผมเลยค่อย ๆ พัฒนาเทคนิคขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงวันนี้” พร้อมเผยว่าเป้าหมายต่อไปคือ สร้างเครื่องบินจำลองรุ่น J-20 และ J-35 ของจีน
หลังคลิปถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Weibo และ Bilibili ก็มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้งในเวลาไม่กี่วัน ผู้ชมจำนวนมากต่างแสดงความทึ่งและชื่นชมฝีมือของเขา โดยบางคนแซวว่า “บินได้เหมือนของจริงจนแยกไม่ออกเลย”
ชาวเน็ตต่างยกให้หนุ่มฝอซานรายนี้เป็นตัวแทนของ “คนรุ่นใหม่สายเทคนิค” ที่ใช้ความหลงใหลและความพยายามสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากสองมือของตัวเอง
ที่มา: 快科技 / 新浪财经 / 江南都市报