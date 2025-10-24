ป่วนเมือง! “ลิงภูเขา” ปีนตึกสูงกว่า 30 ชั้นกลางหนานหนิง เจ้าหน้าที่ไล่จับ 3 วันยังไร้วี่แวว

ชาวเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซีพากันตื่นตระหนก หลังมี “ลิงปริศนา” ปรากฏตัวกลางเขตเมือง ปีนป่ายตามกำแพงอาคารสูงในหมู่บ้านจัดสรร สร้างความวุ่นวายและกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์
เหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่ค่ำวันที่ 14 ตุลาคม เมื่อชาวบ้านพบลิงตัวหนึ่งกำลังปีนป่ายไปตามผนังอาคารสูง เจ้าหน้าที่นิติบุคคลของหมู่บ้านและหน่วยดับเพลิงรีบเข้าพื้นที่เพื่อวางกับดักและพยายามจับ แต่เจ้าลิงกลับคล่องแคล่วว่องไวหลบหนีไปตามระเบียงและหน้าต่างของอาคารอย่างชำนาญ
วันที่ 15 ตุลาคม เจ้าหน้าที่นำกรงเหล็กและกล้วยมาใช้เป็นเหยื่อล่อ พร้อมประกาศเตือนให้ผู้อยู่อาศัยปิดประตู–หน้าต่างให้มิดชิด ขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็พากันมามุงดูจนกลายเป็นจุดสนใจกลางคอนโด
ช่วงสายวันที่ 16 ตุลาคม มีผู้อยู่อาศัยรายหนึ่งแจ้งว่า เห็นเจ้าลิงปีนขึ้นไปถึงชั้น 32 ของอาคารสูงสุดในโครงการ พร้อมเผยว่ามีบางคนแอบโยนอาหารให้มัน ซึ่งอาจทำให้ลิงไม่ยอมลงมา เจ้าหน้าที่จึงนำ โดรนบินติดตามพฤติกรรม เพื่อตรวจสอบเส้นทางหลบซ่อน
เจ้าหน้าที่จากสถานีคุ้มครองสัตว์ป่าหนานหนิงเปิดเผยว่า “ลิงตัวนี้อยู่ในพื้นที่มาแล้วสามวัน และยังไม่สามารถจับได้ เพราะการจับในพื้นที่โล่งและอาคารสูงมีความเสี่ยงสูงมาก” เบื้องต้นคาดว่าเป็น ลิงวอก (Macaca mulatta) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของจีนระดับที่ 2 และยังไม่ทราบว่ามันหลุดมาจากสวนสัตว์หรือถูกเลี้ยงไว้โดยเอกชน
เจ้าหน้าที่หลายหน่วย ทั้งกรมป่าไม้ หน่วยดับเพลิง และฝ่ายนิติบุคคลของคอนโด ยังคงเร่งวางแผนจับ โดยเน้นไม่ให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ พร้อมขอให้ประชาชนงดการให้อาหารหรือเข้าใกล้ เนื่องจากลิงอาจตกใจและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้
ขณะนี้ “ลิงหนานหนิง” กลายเป็นดาวเด่นบนโซเชียลของจีน หลายคนโพสต์ติดตลกว่า “มันอาจมาหาที่พักใหม่กลางเมือง” หรือ “ลิงตัวนี้น่าจะมาเก็บค่าเช่าคอนโดแล้ว!” แต่เจ้าหน้าที่เตือนอย่างจริงจังว่า หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์
ที่มา: Jiangnan Metropolitan Daily / 南宁野生动物保护站