‘โค้ก’ เริ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตขวดแห่งใหม่ในเจิ้งโจว

บริษัท สไวร์ โคคา-โคล่า จำกัด (Swire Coca-Cola) ผู้ผลิตเครื่องดื่มโคคา-โคล่าแบบบรรจุขวด ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) ซึ่งมีพื้นที่ราว 83 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 900 ล้านหยวน (ราว 4.13 พันล้านบาท) และกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านตันต่อปี
คาเรน โซ ซีอีโอของสไวร์ โคคา-โคล่า กล่าวว่าโรงงานแห่งใหม่นี้บูรณาการแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่สุด รวมถึงนวัตกรรมที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานระยะยาวในตลาดจีนที่มีความสำคัญ และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง
โรงงานแห่งใหม่นี้เน้นองค์ประกอบอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะ มีมาตรการอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนมากกว่า 30 รายการ เช่น ศูนย์น้ำร้อนอัจฉริยะ ระบบทำความเย็น และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กระบวนการทำงานทั้งหมดของโรงงานแห่งใหม่นี้ ตั้งแต่ระบุคำสั่งซื้อและตรวจสอบสินค้าคงคลังจนถึงบรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้า สามารถกำหนดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดด้วยระบบดิจิทัลกว่า 30 ระบบ ซึ่งถูกบูรณาการเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์จัดเรียงและยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV)
ทั้งนี้ สไวร์ โคคา-โคล่า ประกาศแผนการลงทุนบนแผ่นดินใหญ่ของจีนเมื่อปี 2023 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.52 หมื่นล้านบาท) และมุ่งเน้นขยายกำลังการผลิตเป็นหลักตลอดช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีน
สไวร์ โคคา-โคล่า จะเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฐานการผลิตในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีนในช่วงปลายปี 2025 รวมถึงจะเปิดทำการโรงงานใหม่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออก และฐานการผลิตประจำเขตเศรษฐกิจอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊าในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ในปี 2026
