จีนเผยความคืบหน้าดำเนินคดีแก๊งอาชญากร "สี่ตระกูล" สุดฉาวโฉ่ในเมียนมาตอนเหนือ ฉ้อโกง-ค้ายา-ค้าประเวณี

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมสุดฉาวโฉ่ที่มีฐานอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้ ฐานฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอาชญากรรมอื่นๆ ที่มุ่งเป้าประชาชนในจีน
กระทรวงฯ แถลงเมื่อวันพุธ (15 ต.ค.)ว่าความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างจีนและเมียนมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนและเมียนมาจับกุมชาวจีนผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมากกว่า 57,000 คน โดยขณะนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับ "กลุ่มอาชญากรรายใหญ่สุดฉาวสี่ตระกูล (ตระกูลหมิง ตระกูลไป๋ ตระกูลเว่ย) ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโกก้างทางตอนเหนือของเมียนมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ล่าสุด ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลจีนได้ดำเนินคดีกลุ่มอาชญากรใหญ่สุดฉาวแห่งโกก้างคือ ตระกูลเว่ย และตระกูลหลิว
กลุ่มอาชญากรที่นำโดยตระกูลเว่ย สร้างศูนย์ปฏิบัติการ 31 แห่งในภูมิภาคดังกล่าวตั้งแต่ปี 2009 เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมอาชญากรรม อาทิ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การพนันออนไลน์ การค้าประเวณี และการค้ายาเสพติด โดยมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรนี้ใช้อาวุธควบคุมศูนย์ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน และมีการใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย รวมถึงฆ่าแรงงานระดับล่างที่ทำงานด้านการฉ้อโกงโทรคมนาคมภายในกลุ่มอีกด้วย
อาชญากรรมเหล่านี้ทำให้มีพลเมืองจีนเสียชีวิต 8 ราย และมีมูลค่าเงินที่ได้จากการฉ้อโกงกว่า 5 พันล้านหยวน (ราว 2.3 หมื่นล้านบาท) เงินจากการพนันกว่า 9 พันล้านหยวน (ราว 4.12 หมื่นล้านบาท) และกำไรที่ผิดกฎหมายจากการค้าประเวณีมากกว่า 19 ล้านหยวน (ราว 86.92 ล้านบาท)
ขณะที่กลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มหนึ่งในภูมิภาคโกก้างที่นำโดยตระกูลหลิว สร้างศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมจำนวน 28 แห่งในพื้นที่ และจัดกำลังติดอาวุธเพื่อข่มขู่และควบคุมพื้นที่เหล่านี้ด้วยความรุนแรง ทั้งยังก่อคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ กรรโชก และกักขังโดยมิชอบ พร้อมขยายไปสู่การพนัน การค้าประเวณี และการค้ายาเสพติด
การสืบสวนสอบสวนพบว่ากลุ่มตระกูลหลิวเชื่อมโยงกับเงินจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมากกว่า 2.6 พันล้านหยวน (ราว 1.2 หมื่นล้านบาท) เงินจากการพนันกว่า 8 พันล้านหยวน (ราว 3.66 หมื่นล้านบาท) รายได้จากการข่มขู่กรรโชกทางออนไลน์กว่า 17 ล้านหยวน (ราว 77.77 ล้านบาท) และรายได้ผิดกฎหมายจากการค้าประเวณีมากกว่า 16 ล้านหยวน (ราว 73.2 ล้านบาท)
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนได้ดำเนินคดีกับกลุ่มอาชญากรรายใหญ่สองกลุ่มที่มีฐานในโกก้าง ได้แก่
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ศาลจีนได้พิจารณาคดีของสมาชิกกลุ่มอาชญากรตระกูลไป๋ 21 ราย ใน 12 ข้อหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายจากการฉ้อโกงและการพนันรวมกว่า 2 หมื่นล้านหยวน (ราว 9.15 หมื่นล้านบาท)
และเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ศาลจีนได้ตัดสินโทษประหารชีวิตอาชญากร 11 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มตระกูลหมิง ในความผิดก่ออาชญากรรมหลายคดี
เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายระบุว่าอาชญากรรมฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนและความผิดที่เกี่ยวข้องยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกลยุทธ์ใหม่ๆ ผุดขึ้นมา ซึ่งการหาหนทางรับมืออย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข
ด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงฯ เผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินหน้าปราบการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนอย่างเข้มงวด เสริมแกร่งความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นกำจัดแหล่งฉ้อโกงข้ามชาติให้สิ้นซากเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว