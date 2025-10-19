อนุทินพบปะทูตจีน ‘จางเจี้ยนเว่ย’ มุ่งผลักดันความร่วมมือรอบด้านกับจีน

เมื่อวันศุกร์ (17 ต.ค.) อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย ซึ่งพบปะกับจางเจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยจะเสริมสร้างความร่วมมือรอบด้านกับจีนยิ่งขึ้น
อนุทินชื่นชมพัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย-จีน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ พร้อมเสริมว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมุ่งผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี และกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนสองประเทศ
ทั้งนี้ จางกล่าวว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยกระดับการประสานงานพหุภาคี และสร้างความก้าวหน้าใหม่ในการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน
ที่มา/ภาพ ซินหัว