เบื้องหลังในเส้นทางรุ่งโรจน์ของ “เฉิน จื้อ” เจ้าของอาณาจักร ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ในกัมพูชา

"เฉิน จื้อ" นักธุรกิจเชื้อสายจีนวัย 40 ต้น ๆ ผู้ก่อตั้ง ไท่จื่อจี๋ถวน （太子集团） หรือ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป (Prince Group Holdings） หนึ่งในกลุ่มทุนใหญ่และมีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดในกัมพูชา กำลังตกอยู่ในกระแสข่าวใหญ่ระดับโลก หลังถูกทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 150,000 ล้านหยวน (ประมาณ 740,000 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 550,000 ล้านบาท) ของเฉิน ฐานต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงทางออนไลน์และฟอกเงินข้ามชาติ ขณะที่รัฐบาลอังกฤษก็ประกาศ อายัดทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนจำนวน 19 แห่ง มูลค่า 130 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,900 ล้านบาท)
กลุ่มสื่อโลกเผยว่า เฉินถือหลายสัญชาติ เขาเดินทางไปมาระหว่างประเทศและอาศัยอยู่ในสิงคโปร์
อังกฤษ และไต้หวัน โดยเฉพาะการเดินทางไปไต้หวันนับสิบครั้ง
หนุ่มฮกเกี้ยนล่าฝันในต่างแดน
ในปี 2552 เฉิน จื้อ ย้ายถิ่นออกจากบ้านเกิดในอำเภอเหลียนเจียง มณฑลฝูเจี้ยน มายังกัมพูชา ดินแดนที่เขาเห็นว่าเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย ในเวลานั้น กัมพูชากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง
เฉิน จื้อ ได้ก่อตั้ง ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ในเดือนมีนาคม ปี 2558 เพียง 7 ปี ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ผงาดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาอย่างมั่นคง จากนั้นได้สยายปีกธุรกิจสู่ภาคการเงิน พลังงาน การสื่อสาร และธนาคาร โดยเฉพาะธนาคาร ปริ๊นซ์ (Prince Bank) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนรายใหญ่ของกัมพูชา
ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ยังอาศัยธุรกิจใจกลางของบริษัทคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขยายเข้าสู่หลายภาคธุรกิจ เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และสวนสนุก สร้างระบบควบคุมแบบวงปิดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ปริ๊นซ์ กรุ๊ป มีบริษัทย่อยกว่า 30 แห่ง มีการจองที่ดินไว้ กว่า 12 ล้านตารางเมตร และขนาดพื้นที่ที่อาจบุกเบิกโครงการพัฒนามากกว่า 20 ล้านตารางเมตร รวมเงินลงทุนสะสมแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การกระจายธุรกิจหลายแขนงนี้ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ได้พัฒนาโครงการสำคัญหลายแห่ง เช่น
• ปริ๊นซ์ พลาซ่า พนมเปญ (Prince Plaza Phnom Penh) ศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองหลวงกัมพูชา
• ปริ๊นซ์ โมเดิร์น พลาซ่า (Prince Modern Plaza), ปริ๊นซ์ คลับ (Prince Club), โรงแรม ปริ๊นซ์ (Prince Hotel), และโครงการบนเกาะตาเคียว (Koh Ta Kiv)ในสีหนุวิลล์
ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ขยายโครงการจากพนมเปญสู่เมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างสีหนุวิลล์และเสียมราฐ จากภาคอสังหาริมทรัย์ ต่อยอดสู่ธุรกิจโรงแรม คลับเฮาส์ และค้าปลีกขนาดใหญ่ ทำให้ปริ๊นซ์ กรุ๊ป กลายเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในภูมิภาคนี้
ใน 10 ปีข้างหน้า ปริ๊นซ์ กรุ๊ป มีแผนสร้างแพลตฟอร์มทุนจริง (Real Asset Platform) หลายแห่ง โดยจะลงทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้กัมพูชาเป็นศูนย์กลางเชื่อมสู่ สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากเส้นทางปริศนา สู่ความสำเร็จที่จับต้องได้
นอกจากสร้างความสำเร็จทางธุรกิจแล้ว เฉินจื้อ ยังสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยก่อตั้ง มูลนิธิปร๊นซ์เพื่อการกุศล (Prince Charitable Foundation) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และการช่วยเหลือชุมชนในกัมพูชา
หนึ่งในโครงการสำคัญคือ ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตนาฬิกา Prince Horology ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ รวมถึงการจัดตั้ง “ทุนการศึกษาเฉิน จื้อ (Chen Zhi Scholarship)” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สื่อจีนชี้ในก่อนหน้านี้ว่า แม้เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของเฉิน จื้อ ดูเต็มไปด้วยความลึกลับ แต่ความสำเร็จของเขานั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน — ในปี 2562 เขาถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 10 มหาเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของกัมพูชา โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มีรายงานว่า รถ Rolls-Royce บนท้องถนนในพนมเปญกว่า 30% เป็นของ ปร๊นซ์ กรุ๊ป นอกจากนี้ยังมีเฮลิคอปเตอร์
รายงานข่าวในสื่อจีนและเทศ ยังระบุว่า เฉิน จื้อ มีความเชื่อมโยงกับกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ บริษัท Geotech Holdings Ltd. (致浩达控股/01707.HK) และ Khoon Group Limited(坤集团/00924.HK) รวมถึงถือหุ้น 25% ของบริษัทซิการ์ชื่อดัง Habanos S.A.ของคิวบา มูลค่าราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 25,700 ล้านบาท)
สายสัมพันธ์การเมืองที่แน่นปื้ก
ในด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง เฉิน จื้อ ได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี 2557 และมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาล โดยร่วมก่อตั้งบริษัท จินเป้ย กรุ๊ป (Jinbei Group) กับ เส้า เคิน (Sar Sokha) บุตรชายอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา
ปี 2561 เฉินได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าข้าราชการระดับรัฐมนตรี และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่อเนื่องในรัฐบาลของ ฮุน มาเน็ต บุตรชายของฮุน เซน หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2566
ปี 2563 เขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากกษัตริย์กัมพูชา เป็น “ออกญา”
ปริ๊นซ์ กรุ๊ป ถูกหน่วยงานจีนจับตามองมานานแล้ว โดยเมื่อปี 2563 กองบัญชาการตำรวจนครบาลปักกิ่ง ได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนคดี “การพนันออนไลน์ข้ามชาติ” ของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" พร้อมตรวจพบผู้เกี่ยวข้องกว่า 458 คน นอกจากนี้หน่วยงานด้านการเงินของจีนกำลังตรวจสอบเส้นทางเงินที่โยงระหว่างกลุ่มทุน ปริ๊นซ์ กรุ๊ป กับกิจกรรมผิดกฎหมายในภูมิภาค
นอกจากนี้ สื่อจีนและต่างประเทศยังเผยรายงานต่อเนื่องในปี 2567 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ากลุ่มทุนนี้เกี่ยวพันกับเครือข่าย “พนันออนไลน์–ฟอกเงิน–คอลเซ็นเตอร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรณีของเฉิน จื้อ ถูกมองว่าเป็น อีกหนึ่งสัญญาณของการปราบปรามเครือข่ายทุนจีนสีเทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รัฐบาลจีนและประเทศพันธมิตรกำลังเร่งขยายผลในปี 2568
ที่มา: 李丹Fintalk / South China Morning Post / สื่อจีนหลายสำนัก