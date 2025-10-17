หญิงจีนสุดช้ำใจ! แต่งงานมาเกือบ 20 ปี เพิ่งรู้ว่าสามีมีโลกสองใบ หลังภรรยาน้อยปรากฏตัวในงานศพพ่อสามี

เรื่องราวของนางชาง จากมณฑลซานตง ที่แต่งงานมาแล้ว 19 ปี โดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าสามีนอกใจ กระทั่งภรรยาน้อยปรากฏตัวในงานศพของพ่อสามี พร้อมแนะนำตัวว่าเป็น “ลูกสะใภ้”
ตามรายงาน พ่อสามีของนางชางเสียชีวิตในเดือนมิ.ย.2022 ระหว่างงานศพ นางชางสังเกตเห็นผู้หญิงที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตา สวมชุดไว้ทุกข์มาร่วมงาน
จากนั้น หญิงคนนี้ก็แนะนำตัวว่าเธอเป็นลูกสะใภ้ของผู้เสียชีวิต ก่อนที่จะไปร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างโลงศพ ราวกับเธอเป็นสมาชิกในครอบครัว
พอนางชางนำเรื่องนี้ไปไล่ถามนายหวัง ผู้เป็นสามี นายหวังก็พยายามบ่ายเบี่ยง ซึ่งทำให้เธอรู้สึกสงสัยมากขึ้นไปอีก
ภายหลังนางชางได้นำเรื่องราวดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาล ส่งผลให้ความลับที่นายหวังซุกซ่อนมากว่า 16 ปี ถูกเปิดเผย
จากการสืบสวน นายหวังได้พบกับนางเหวิ่นหลังแต่งงานกับนางชางได้ 3 ปี ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน และมีลูกชายด้วยกัน
โดยนายหวังจะบอกกับนางชางว่าออกไปทำงานขับรถบรรทุก แต่ความจริงแล้ว เขาไปอยู่กับนางเหวิ่นและเลี้ยงลูกด้วยกันอย่างเงียบๆ ในอีกเมือง
ด้านเพื่อนบ้านเผยว่า แม้นายหวังและนางเหวิ่นจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งสองก็เรียกแทนกันและกันว่าสามีและภรรยา
นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งที่นางเหวิ่นต้องเข้ารับการผ่าตัด นายหวังก็ได้เซ็นใบยินยอม โดยระบุว่าเขาเป็นสามีของนางเหวิ่น
อย่างไรก็ตาม ในชั้นศาล นายหวังได้โต้แย้งว่าเขาและนางเหวิ่นไม่เคยจดทะเบียนสมรสกัน แค่เพียงสนับสนุนซึ่งกันและกันเท่านั้น
ทว่าท้ายที่สุด ศาลได้ตัดสินว่าถึงนายหวังจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางเหวิ่น แต่การอยู่กินฉันสามีภริยา ก็นับว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เลยถือว่านายหวังมีคู่ครองทีเดียวสองคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จึงพิพาษาจำคุกนายหวังเป็นเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ นายหวังได้ยื่นอุทธรณ์ แต่คำขอของเขาก็ถูกปฏิเสธ
หลังคดีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “โทษของนายหวังนั้นเบาเกินไป เขาทำลายสองครอบครัว ด้วยความโลภและความไม่ซื่อสัตย์ของเขา” “เขาควรได้รับโทษจำคุกหลายๆ ปี ให้สมกับจำนวนปีที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อนางชาง” และ “นางชางควรหย่ากับนายหวัง และเรียกร้องค่าชดเชย ส่วนนางเหวิ่นนั้น ถ้าเธอรู้ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยและยังคิดมีลูกกับเขาอีก ก็ควรมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเช่นกัน”
ที่มา : China wife discovers husband’s 16-year affair when mistress shows up at father-in-law’s funeral (SCMP)