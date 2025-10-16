จีนเชือดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุมัติมั่วซั่ว จัดการแสดงพลุดอกไม้ไฟบนที่ราบสูงทิเบต เขตเปราะบางด้านระบบนิเวศ

จากกรณีการจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟบนเขตที่ราบสูงทิเบตตามแผนโฆษณา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง “อาร์กเทอริกซ์” ( Arc’teryx ) แบรนด์เสื้อผ้าเอาต์ดอร์กับ “ไช่ กัวเฉียง” ศิลปินชาวจีนเมื่อเดือนที่แล้วนั้น
การแสดงไม่สามารถสร้างความฮือฮาได้อย่างที่หวัง แต่ถูกกระแสสังคมตีกลับ จนนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดรายงานผลการสอบสวนของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดชิกัตเซ (Shigatse) เมื่อวันพุธ ( 15 ต.ค.) ระบุว่า การแสดงดังกล่าวละเมิดกฎหมายคุ้มครองที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตฉบับใหม่ของจีน ทำลายทุ่งหญ้าอัลไพน์ และทำให้สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตกใจ
งานนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกไล่ออก 4 คน และมีการดำเนินคดีกับแบรนด์ดังสัญชาติแคนาดา รวมทั้งศิลปินเจ้าของไอเดีย โดยต้องชดใช้ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู
การแสดงพลุดอกไม้ไฟจัดขึ้นบริเวณเนินเขาหิมาลัยใกล้กับเมืองกยันต์เซ ( Gyantse ) ในจังหวัด ชิกัตเซ เมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยในวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลของจีนแสดงให้เห็นกลุ่มควันหลากสีสันก่อตัวเป็นรูป "มังกรกำลังผงาด" บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ
การแสดงใช้เวลาเพียง 52 วินาที แต่ผลการสอบสวนระบุว่า การรบกวนพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศโดยน้ำมือมนุษย์ครั้งนี้ แม้ก่อความเสียหายโดยตรงที่จำกัด แต่ก็ได้สร้างความเสียหายต่อดินและโครงสร้างของแผ่นหญ้ากินบริเวณประมาณ 187.5 ไร่ ทิ้งเศษพลาสติกและเศษดอกไม้ไฟ โดย“ไม่มีการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง” ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวต่อไป
สตูดิโอศิลปะของไช่ ซึ่งเป็นของบริษัท Anta Sports ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนในฮ่องกง และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กำกับการแสดงดอกไม้ไฟในงานโอลิมปิกปักกิ่งปี 2008
อาร์กเทอริกซ์ออกมาขอโทษเช่นกัน แต่ก็ชี้แจงว่า การแสดงดอกไม้ไฟครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของภูเขา อีกทั้งวัสดุที่ใช้สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ถูกไล่ออกนั้นได้แก่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงสาธารณะของเมืองกยันต์เซ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอีก 2 คน
การสอบสวนพบว่ามีการใช้พลุดอกไม้ไฟทั้งหมด 1,050 ดวง ณ ระดับความสูง 4,670 ถึง 5,020 เมตร ในภูมิภาคที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศเปราะบางที่สุดในโลก แต่งานแสดงกลับผ่านการอนุมัติเห็นชอบโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 คนไม่ได้มีการตรวจสอบใดๆ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวินัยท้องถิ่นยังได้เริ่มการสอบสวนผู้ว่าการเมืองกยันต์เซแล้วด้วย ตามรายงานของTibet Review ซึ่งเรียกคดีนี้ว่า "ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของทิเบตที่หาได้ยากนัก"
ที่มา : INDEPENDENT/SCMP