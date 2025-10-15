จีนพยายามทำลาย “คำสาปวัย 35” ในตลาดแรงงาน เพิ่มเกณฑ์อายุจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐ

จีนเพิ่มเกณฑ์อายุสูงสุดสำหรับผู้สมัครสอบเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนของรัฐบาลกลางในปีนี้ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศก็กำลังผ่อนปรนด้วยเช่นกัน
แนวปฏิบัติใหม่ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะมีการสอบเจ้าหน้าที่พลเรือนแห่งชาติในปีนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและเปิดลงทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคม โดยตามประกาศของสำนักงานบริหารเจ้าหน้าที่พลเรือนแห่งรัฐเมื่อวันอังคาร ( 14 ต.ค. ) กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบควรมีอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี จากเดิมไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2569 ขยายเกณฑ์อายุสูงสุดจาก 40 ปี เป็น 43 ปี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการจ้างงาน ซึ่งในตลาดแรงงานแดนมังกรปัจจุบันนั้นโอกาสในการหางานทำมักถูกกีดกันด้วยข้อจำกัดด้านอายุ การปรับเปลี่ยนนี้ยังสอดคล้องกับการขยายอายุเกษียณตามกฎหมาย และการขยายโปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ การมีอคติเกี่ยวกับอายุเป็นเรื่องที่ยังคงแพร่หลายในตลาดแรงงานของจีน ดังถ้อยคำที่มักพูดกันทั่วไปว่า “คำสาปของคนอายุ 35” หรือ “35 ซุ่ยหมัวโจ้ว ” ซึ่งเป็นการมองว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่า 35 ปีมีกำลังวังชาน้อยกว่าพนักงานหนุ่มสาว แต่บริษัทต้องค่าใช้จ่ายให้สูงกว่า นอกจากนั้นยังไม่ค่อยเต็มใจทำงานล่วงเวลา อคตินี้เองส่งผลให้พนักงานวัยนี้ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ถูกเลิกจ้าง และโอกาสหางานทำสำหรับผู้มีอายุเกิน 35 ปีมีน้อย
อคติเรื่องอายุในตลาดแรงงานเคยถูกกระแสสังคมต่อต้านมาแล้ว โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีการโฆษณารับสมัครพนักงานสุขาภิบาลชุมชนในเมืองกว่างโจวทางตอนใต้ กำหนดเกณฑ์อายุผู้สมัครแบบไม่ผ่อนผันกันเลยคือห้ามเกิน 35 ปี โฆษณาโดนทัวร์ลงทันที พร้อมกับเรียกร้องให้เลิกอคตินี้กันได้แล้ว
ที่มา : scmp / SIXTH TONE