สาวยกเลิกงานแต่ง หนุ่มขอเงินค่าสินสอดคืน ยอมคืนให้แต่ขอหัก &'ค่ากอด&' 1.5 แสนบาท!

คู่รักคู่หนึ่งจากเมืองผิงติ้งซาน มณฑลเหอหนาน วางแผนที่จะแต่งงานกันในปีนี้ ทว่าฝ่ายหญิงกลับเปลี่ยนใจ ฝ่ายชายจึงเรียกร้องให้คืนเงินค่าสินสอดมูลค่า 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) แม้เธอจะยอมคืนให้ แต่กลับหักเงินไป 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) โดยอ้างว่าเป็น "ค่ากอด" กลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกออนไลน์
ตามรายงาน ทั้งสองรู้จักกันผ่านแม่สื่อเมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่จะตกลงหมั้นหมายกันในเดือนม.ค. และมีกำหนดการแต่งงานในวันที่ 29 พ.ย. ทั้งคู่ได้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเป็นที่เรียบร้อย ครอบครัวฝ่ายชายยังมอบสินสอดให้ล่วงหน้า แถมไปจองโรงแรม และแจ้งให้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ทราบแล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม จู่ๆ ฝ่ายหญิงกลับบอกว่าเธอเปลี่ยนใจ และตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานกับฝ่ายชาย
“ฝ่ายหญิงคิดว่าฝ่ายชายนั้นซื่อเกินไป แถมรายได้ก็น้อย” แม่สื่อกล่าว พร้อมเสริมว่า เธอบอกว่าเธอเต็มใจที่จะคืนเงินค่าสินสอด แต่จะเก็บ 30,000 หยวนไว้เป็นค่ากอด ซึ่งความจริงแล้วฝ่ายชายกอดเธอ เพราะทำตามคำสั่งของช่างภาพระหว่างถ่ายพรีเวดดิ้งก็เท่านั้น
“ฉันจับคู่มาเป็นพันคู่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่เรื่องมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา การที่เธอเอาเงิน 30,000 หยวนไปนั้นถือว่าไร้คุณธรรม” แม่สื่อกล่าว
ภายหลังหญิงคนดังกล่าวเผยว่า เธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฝ่ายชาย แค่ไม่อยากแต่งงานแล้วก็เท่านั้น โดยเงิน 30,000 หยวนครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เธอจ่ายไปขณะที่พวกเขาเดตกัน
ทั้งนี้ ครอบครัวทั้งสองได้หารือและตกลงกัน โดยฝ่ายหญิงจะได้รับเงิน 29,500 หยวน (ประมาณ 147,500 บาท) และคืนเงิน 170,500 หยวน (ประมาณ 852,500 บาท) ให้กับฝ่ายชาย
ที่มา : China woman cancels wedding, demands US$4,200 ‘hugging fee’, claiming emotional distress (SCMP)