“ฉาวอีก!” "ไกด์จีนเทา" ถูกจับ เหตุขู่นนท.จีนในไทย “ไม่ซื้อของไม่ต้องกลับบ้าน” สถานทูตจีนเตือนนนท.จีน (มีคลิป)

กลุ่มสื่อในจีนรายงาน เปิดโปงเรื่องฉาวท่องเที่ยวในไทย จากเหตุกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวในไทย ถูกข่มขู่บังคับให้ซื้อของ โดยไกด์จีนใช้คำพูดดุดันว่า
“ถ้าไม่ซื้อของ ก็ไม่ต้องกลับประเทศจีน”
“ ถึงร้านสินค้าปลอดภาษี ไม่ซื้ออะไร ก็ไม่ต้องขึ้นรถ”
หลังจากนั้น ไกด์จีนยังชี้นิ้วไปที่นักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายคลิป ตระโกนบอก “ลบคลิปออกเดี๋ยวนี้!”
หลังจากที่เหตุการณ์ไกด์เถื่อนขู่นักท่องเที่ยวจีน ถูกเปิดโปงออกไป และมีการปล่อยคลิปว่อนในโลกโซเชียลจีน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกมาแถลงว่า จะจัดการไกด์นำเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ฯลงไปตรวจสอบเหตุการณ์ฯนี้ด้วยตัวเอง
ด้านตำรวจไทยได้จับกุมไกด์นำเที่ยวที่ก่อเหตุขู่นักท่องเทียวจีนแล้ว ไกด์ยอมรับว่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวซื้อของกันน้อยมาก ทำให้เขาไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นเลยต้องขู่นักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ พนักงานสองคนของบริษัทนำเที่ยวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ ก็ถูกจับกุมไปด้วย ฐานดำเนินธุรกิจนำเที่ยวอย่างผิดกฎหมาย และอาจโดนโทษสูงสุด คือ จำคุก 2 ปี และปรับเงิน 500,000 บาท (ประมาณ 10,000 หยวน)
จากข้อมูลที่เปิดเผย ไกด์เถื่อนที่ก่อเหตุฉาวโฉ่ขู่นักท่องเที่ยวจีนครั้งนี้ ชื่อ นาย หลี่ ไห่ ถือสัญชาติจีน ไม่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามกฎหมาย แต่ทำอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยเป็นเวลานาน นาย หลี่ ไห่ เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวราคาถูกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย ระหว่างเดินทางเขามักคะยั้นคะยอให้นักท่องเที่ยวซื้อของ เพื่อที่เขาจะได้ค่าคอมมิชชั่น โดยมักใช้คำพูดข่มขู่นักท่องเที่ยวที่ไม่ยอมซื้อของ บางครั้งถึงขั้นใช้วิธีที่เลวร้าย คือ กักตัวนักท่องเที่ยวไว้ในรถ
ในปี 2018 นาย หลี่ ไห่ เคยถูกตำรวจจับมาแล้ว ในความผิดด่าว่านักท่องเที่ยวด้วยวาจาลบลู่หยาบคายเพื่อบีบบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อหมอนยางพารา ผู้รับผิดชอบในบริษัทนำเที่ยวซึ่งเป็นสัญชาติไทย ก็ถูกจับด้วย
สถานทูตจีนในไทย เตือนนักท่องเที่ยวจีน “อย่าหลงเชื่อพวกทัวร์ราคาถูกๆ”
หลังจากที่รายงานข่าวฉาวไกด์ขู่นักท่องเที่ยวจีนให้ซื้อของแพร่สะพัดบนหน้าสื่อจีน สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกมาแถลงเตือนนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาเที่ยวไทย “อย่าซื้อโปรแกรมทัวร์ราคาถูกๆ” ในกรณีที่จะมาเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ให้เลือกบริษัทนำเที่ยวที่มีใบประกอบการตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ ดำเนินการ/บริการอย่างมีมาตรฐาน เลือกผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ราคาสมเหตุสมผล และมีการเซ็นสัญญาฯอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายไทย ไม่อนุญาตชาวต่างชาติทำงานเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในไทย หากเกิดข้อพาทใด ให้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เก็บหลักฐาน และติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทยที่หมายเลข 1155 หรือสายด่วนการคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตที่หมายเลข 02-245-7010 เพื่อขอความช่วยเหลือ