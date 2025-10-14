ไม่ได้ไปแค่กัมพูชา ! เรือรบจีนเยือนมาเลเซีย ร่วมการฝึกซ้อมเพื่อมิตรภาพและสันติภาพ

เรือพิฆาตอิ่นชวนแบบ 052D เรืออู่ลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกจิงกังซานแบบ 071และเรือคอร์เวตจิงเหมินแบบ 056A ของจีน จอดเทียบท่าเรือเมืองกลังของมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ ( 13 ต.ค. ) เพื่อปฏิบัติภารกิจการฝึกผสมร่วมกับกองทัพมาเลเซีย ภายใต้รหัส “สันติภาพและมิตรภาพ 2568 ” ( Peace and Friendship-2025 ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม ในมาเลเซียและน่านน้ำโดยรอบ
การฝึกผสมร่วมครั้งนี้มุ่งเน้นในหัวข้อ "ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาภัยพิบัติ และความมั่นคงทางทะเล" โดยจะมีกำลังพลกว่า 1,000 นายจากหลากหลายหน่วยของจีนและมาเลเซียเข้าร่วมการฝึกแบบปฏิบัติจริง ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ โดยประการสำคัญก็คือการฝึกผสมร่วมครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนและการสัมมนาของกองทัพอากาศร่วมกันเป็นครั้งแรก กระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้รับเชิญให้ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย
การฝึกผสมร่วมจีน-มาเลเซียครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยครั้งแรกมีขึ้นในปี 2557 นายจาง จวิ้นเซ่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนระบุว่า จีนและมาเลเซียเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโจรสลัด การฝึกผสมร่วมจะช่วยรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้
นอกจากมาเลเซียแล้ว ในปีนี้จีนยังได้จัดการฝึกผสมร่วมกับชาติอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การฝึกผสมร่วมทางทะเลจีน-สิงคโปร์ “Exercise Cooperation-2025” ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤษภาคม การฝึกผสมร่วมจีน-กัมพูชา “Golden Dragon-2025” ที่กัมพูชาในเดือนพฤษภาคม และการฝึกผสมร่วม“Falcon Strike-2025” ระหว่างกองทัพอากาศจีน-ไทย ที่ประเทศไทยในเดือนกันยายน ตามประกาศของกระทรวงกลาโหมจีน
ที่มา : โกลบอลไทมส์