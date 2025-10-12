คุกคามทางเพศ! ชาวเน็ตจวกยับ หลังเพื่อนเจ้าสาวถูกจับมัด-บังคับจูบกับคนแปลกหน้า (มีคลิป)

ชาวเน็ตแดนมังกรเดือด! หลังมีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอของเพื่อนเจ้าสาว 2 คน ที่ถูกจับมัดติดกับจักรยานไฟฟ้า ก่อนถูกบังคับให้จูบกับคนแปลกหน้า จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์
คลิปวิดีโอไวรัลจากมณฑลส่านซี ที่ถูกโพสต์ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นภาพเพื่อนเจ้าสาว 2 คน ถูกชายกลุ่มหนึ่งใช้เทปพันไว้กับจักรยานไฟฟ้าที่อยู่ริมถนน โดยชายคนหนึ่งจับศีรษะของหญิงสาวเอาไว้ และกดศีรษะของชายอีกคนให้จูบกับเธอ
แม้หญิงสาวจะกรีดร้องและพยายามดิ้นหนี แต่ผู้คนที่อยู่โดยรอบกลับเฝ้าดูเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยความสนุกสนาน ไม่มีใครคิดห้าม พร้อมกับอัดคลิปและส่งเสียงเชียร์ บางคนถึงกับเข้าไปช่วยจับศีรษะของเพื่อนเจ้าสาวไม่ให้หันหน้าหนีด้วยซ้ำ
ด้านเจ้าของคลิปวิดีโอเผยว่า ชายทั้ง 2 คนที่ปรากฏในคลิปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว ซึ่งไม่ได้รู้จักกับเพื่อนเจ้าสาวมาก่อน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “เพื่อนเจ้าสาวทั้งสองคนดูเศร้ามากๆ แทบร้องไห้อยู่แล้ว นี่มันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศชัดๆ” "หยาบคาย" "น่าเกลียด" "จับให้หมด อย่าให้เหลือ" "ลงโทษให้หนักน่าจะช่วยได้" "ฟ้องเลย" "ถ้าฉันเป็นเจ้าสาว ฉันจะยกเลิกงานแต่งแล้วโทร.แจ้งตำรวจทันที ฉันจะไม่ยอมให้เพื่อนโดนหยามเกียรติหรอกนะ" "นี่มันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศและลวนลามชัดๆ แจ้งตำรวจเลย" และ “ผู้คนที่เฝ้าดูต่างเฉยเมยและนิ่งเฉย ซ้ำร้ายยังช่วยกันส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม"
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในงานแต่งงาน ที่เรียกว่า “ฮุนเน่า” ซึ่งเป็นการหยอกล้อ หรือการเล่นตลกในงานแต่ง โดยเชื่อว่าเสียงดังและเสียงหัวเราะจะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คลายความกังวลของบ่าวสาว รวมทั้งช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานแต่งงานและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน
ทว่าในระยะหลังประเพณีดังกล่าวดูเหมือนจะทวีความรุนแรงและเลวร้ายมากขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางในการทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ และบางกรณีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ ถึงจะมีการรณรงค์ต่อต้านประเพณีที่หยาบคายดังกล่าว แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเพิกเฉยโดยเฉพาะในชนบทของจีน ซึ่งสามารถพบได้จากข่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน
ที่มา : Public outrage as China bridesmaids taped to bike, forced to kiss strangers as wedding prank (SCMP)