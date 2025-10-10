อดีตนักขี่ม้าชาวอังกฤษ วิ่งจากปักกิ่ง-ฮ่องกง ระยะทางกว่า 3,000 กม. ระดมทุน 32 ล้านบาท ช่วยผู้พิการ!

"โจ ลอดเดอร์ (Jo Lodder)" อดีตนักขี่ม้าชาวอังกฤษ วัย 55 ปี ผู้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจ ออกเดินทางพร้อมคณะกว่า 20 คน ไปยังปักกิ่ง ในวันนี้ (10 ต.ค.) เพื่อเริ่มต้นการวิ่งสุดโหดกว่า 3,000 กม.ในวันที่ 15 ต.ค. หวังระดมทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32 ล้านบาท) ไปช่วยเหลือผู้พิการ โดยเป็นการวิ่งจากกำแพงเมืองจีนของปักกิ่งไปยังฮ่องกง ภายในเวลา 60 วัน
ย้อนกลับไปในปี 1999 ลอดเดอร์ได้รับบาดเจ็บที่หลังระหว่างการแข่งขัน แม้ว่าเขาจะฟื้นตัวในอีก 18 เดือนต่อมา แต่เขาก็รู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเช่นนี้ จึงตัดสินใจเลิกเป็นนักขี่ม้าในเวลาต่อมา
จากนั้น เขาก็บินลัดฟ้าจากอังกฤษมาอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงในปี 2009 และทำธุรกิจหลากหลายอย่าง ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์
จุดเริ่มต้นในการวิ่งของเขาเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 มันทำให้เขาหันกลับมาทบทวน และประเมินชีวิตตัวเองใหม่ ก่อนเริ่มวิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คน
“เรากำลังวิ่งเพื่อคนที่วิ่งไม่ได้ และช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถวิ่งได้” ลอดเดอร์กล่าว
ในปี 2023 เขาเป็นคนแรกที่สามารถวิ่งอัลตรามาราธอน " 5 เส้นทาง" ของฮ่องกงได้สำเร็จภายใน 5 วัน ต่อมา ปี 2024 เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่ง Oxfam Trailwalker ระยะทาง 100 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม การวิ่ง 3,000 กิโลเมตรนี้ถือเป็นความท้าทายที่ทะเยอทะยานที่สุดในชีวิตเขา
“สิ่งที่เรากำลังพยายามทำ คือ สร้างผลกระทบแบบลูกโซ่ เหมือนกับการโยนหินลงในบ่อน้ำ เรากำลังช่วยเหลือเด็กๆ และพวกเขาก็จะช่วยเหลือตัวเอง สิ่งที่เราต้องการ คือ ให้พวกเขารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น” ลอดเดอร์กล่าว
ด้วยจิตวิญญาณแห่งการท้าทาย เขาจะพกรองเท้าคู่ใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่มีใครเทียบได้ของผู้ใช้วีลแชร์ไปด้วย
เงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจะถูกมอบให้กับมูลนิธิ Action Asia ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ลอดเดอร์เป็นผู้ดูแล โดยจะช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการให้ทุนสนับสนุนในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอบรมปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาโดยนักพาราลิมปิก เป็นต้น
สำหรับการวิ่งครั้งนี้ จะครอบคลุม 9 เทศบาลและจังหวัด เฉลี่ยวันละ 60 กิโลเมตร ซึ่งมีนักเรียน 9 คนและครูจาก Buddhist Fat Ho Memorial College เข้าร่วมด้วย โดยนักเรียนจะผลัดกันวิ่งวันละ 5-10 กิโลเมตร พร้อมกับเรียนหนังสือต่อในห้องเรียนเคลื่อนที่
ทางลอดเดอร์จะวิ่งวันละ 8-12 ชั่วโมง พักรับประทานอาหาร นอนในโรงแรม หรือโฮสเทล ซึ่งเขาหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสัมผัสประสบการณ์ในประเทศจีนไปพร้อมๆ กัน
“ความอดทนมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันเป็นการวิ่งแบบเดิมๆ ในทุกๆ วัน ผมรู้ว่าผมวิ่งได้ 60 กิโลเมตรต่อวัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ตลอด 60 วันหรือเปล่า?” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า เขาจะประเมินวันต่อวัน และจะสนุกไปกับมัน เพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขัน แต่ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถ
ทั้งนี้ ตลอดการวิ่งจะมีการติดตั้งระบบติดตาม เพื่อให้ผู้สนับสนุนสามารถติดตามความคืบหน้าของพวกเขาและสามารถร่วมเดินทางไปกับพวกเขาได้ตลอดทั้งเส้นทาง นอกจากนี้ ทีมของลอดเดอร์ยังวางแผนที่จะถ่ายทำสารคดีอีกด้วย
ที่มา : 3,000km run from Beijing to Hong Kong aims to raise US$1 million for disabled (SCMP)