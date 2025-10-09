คลิกคลิป : เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2025

เทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนปี 2025 ตรงกับวันที่ 6 ต.ค. ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติดั้งเดิมและรสชาติใหม่ ต่างได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีน โดยขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่พร้อมหน้าและรักใคร่ปรองดอง
โดยในปีนี้ร้านขนมจีนยี่ห้อเก่าแก่ของปักกิ่ง “เต้าเซียงชุน” มีการเปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์รูปลักษณ์ใหม่ 6 แบบ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้า
ที่เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ร้านขนมอายุกว่า 100 ปี อย่าง “เหลาติ่งเฟิง” มีลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินและโซนกล่องของขวัญของฝาก ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่แห่มาเลือกซื้ออย่างคึกคัก
ในนครเซี่ยงไฮ้ หลายแบรนด์เก่าแก่พยายามนำเสนอรสชาติแปลกใหม่ เช่น มะพร้าวอบกรอบ แฮมน้ำผึ้ง ขณะที่บางร้านวางขายขนมไหว้พระจันทร์ขนาดเล็กที่มีสีดำเหมือนถ่าน เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่ชอบความแปลกใหม่
ที่มา : China Media Group