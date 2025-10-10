คลิกคลิป : หลายเมืองในจีนฉลองวันชาติด้วยการแสดงผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะและโดรน

หลายเมืองทั่วประเทศจีนนำหุ่นยนต์อัจฉริยะและโดรนมาใช้ในการแสดงเฉลิมฉลองวันหยุดวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. 2025 สร้างบรรยากาศแห่งความรื่นเริงด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ
ที่เมืองเซินเจิ้น เมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) หุ่นยนต์อัจฉริยะกลายเป็นนักเต้นยามค่ำคืน ร่วมการแสดง “ระบำอิงเกอ” ศิลปะพื้นบ้านยอดนิยมของกวางตุ้งที่ผสานระหว่างงิ้ว การเต้นรำ และศิลปะการต่อสู้
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นยังร่วมแสดง “พระโพธิสัตว์พันกร” ถ่ายทอดความงามของศิลปะจีนโบราณอย่างงดงาม ขณะที่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อีกตัวโชว์ลีลาท่าเต้นยอดนิยมสร้างความครื้นเครงและแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ด้าน Gan Zixuan ผู้ชมกล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะมือและเท้า ซึ่งการได้เต้นไปพร้อมๆ กับหุ่นยนต์นั้นสนุกมากๆ
ที่เมืองจงซาน มณฑลกว่างโจว มีการแสดงโดรนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว มีโดรนกว่า 1,000 ลำร่วมกันสร้างสรรค์ภาพที่งดงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
นอกจากนี้ เมืองหวงก่าง มณฑลหูเป่ย ก็มีการจัดแสดงโดรนเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติและเทศกาลไหว้พระจันทร์ มอบประสบการณ์การแสดงแสงสีสุดตระการตาให้กับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ
ที่มา : China Media Group