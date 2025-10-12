คลิกคลิป : ท่าเรือบกอัจฉริยะจีน-เวียดนาม เริ่มเข้าสู่ช่วงทดสอบใช้งาน

ท่าเรือบกอัจฉริยะจีน-เวียดนาม Friendship Pass ในเมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และจะเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบใช้งานอย่างเป็นทางการในปลายปี 2025 นี้
ท่าเรือบกอัจฉริยะ Friendship Pass ถือเป็นหนึ่งในศูนย์โลจิตติกส์ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสะดวกสบายที่สุดในการเชื่อมต่อระหว่างจีน-เวียดนาม เมื่อเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ สินค้าจะสามารถขนส่งจากเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางใต้ของจีน ไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
ท่าเรือบกอัจฉริยะแห่งนี้ จัดให้มีช่องทางพิเศษสำหรับยานยนต์ไร้คนขับด้วย เมื่อรถบรรทุกสินค้าส่งออกจากจีนมาถึงลานตู้คอนเทนเนอร์ที่กำหนด ระบบจัดการอัตโนมัติจะออกคำสั่งให้เครนหุ่นยนต์ทำการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบนยานยนต์ไร้คนขับได้ทันที
ยานยนต์ไร้คนขับที่บรรทุกสินค้าออกจากจีนจะผ่านเข้าสู่สถานีตรวจสอบแห่งใหม่ ซึ่งระบบจะทำการระบุข้อมูลยานพาหนะและเอกสารศุลกากรโดยอัตโนมัติ หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น จะได้รับการปล่อยออกโดยอัตโนมัติ และหากไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม รถจะถูกส่งตรงไปยังลานขนส่งสินค้าของเวียดนามผ่านช่องทางเฉพาะได้ทันที
ที่มา : China Media Group