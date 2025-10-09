ตลาดจีน OK ทุเรียนมาเลเซีย รายได้จากการส่งออกช่วง 7 ปีน่าพอใจ

มาเลเซียโกยเงินกว่า 6,000 ล้านริงกิต (ราว 46,260 ล้านบาท) จากการส่งออกทุเรียนไปยังจีนภายในเวลาเพียง 7 ปี
ขณะนี้รัฐบาลยังกำลังเล็งตลาดส่งออกใหม่ ๆ เช่นไต้หวันและเปรู เพื่อสามารถส่งออกทุเรียนได้มากถึง 69,000 ตันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปี 2573
ในการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบกระทู้ถามของส.ส. เมื่อวันอังคาร ( 7 ต.ค.) กระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียระบุว่า มาเลเซียส่งออกทุเรียนไปยังจีนจำนวน 115,359 ตัน หรือ 6,370 ล้านริงกิต ( ราว 49,112 ล้านบาท ) ในระหว่างปี 2561 – เดือนมิถุนายน 2568 โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช
กระทรวงยังอ้างอิงสถิติที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561 – เดือนมิถุนายน 2568
ในปี 2561 มีการส่งออกเนื้อทุเรียนและทุเรียนกวนมากถึง 3,555 ตัน คิดเป็นมูลค่า 202 ล้านริงกิต ( ราว 1557 ล้านบาท)
มาเลเซียเริ่มการส่งออกทุเรียนแช่แข็งในเดือนมิถุนายน 2562 โดยส่งออกจำนวน 3,177 ตัน มูลค่า 143 ล้านริงกิต ( ราว 1,102 ล้านบาท) และการส่งออกทุเรียนแช่แข็งเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2564
แนวโน้มการส่งออกทุเรียนไปยังจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2565 จนถึงปี 2566
ในเดือนสิงหาคม 2567 มาเลเซียเริ่มส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนมากถึง 501 ตัน ส่วนการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง เนื้อทุเรียนและทุเรียนกวนลดลง
ณ เดือนมิถุนายน 2568 การส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนเพิ่มขึ้นเป็น 773 ตัน มีมูลค่าเกิน 50 ล้านริงกิต ( ราว 385 ล้านบาท ) และมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง 3,599 ตัน เนื้อทุเรียน ทุเรียนกวน 5,241 ตันอีกด้วย
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์