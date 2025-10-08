ชายจีนแอบเข้าไปในสถานที่จัดคอนเสิร์ตล่วงหน้า 16 ชม. ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ต แต่เพื่อทำสิ่งนี้...

ชายวัย 40 ปี แอบเข้าไปในสถานที่จัดคอนเสิร์ตของราชาเพลงแมนโดป๊อป อย่าง "เจย์ โจว" หรือ "โจวเจี๋ยหลุน" ล่วงหน้า 16 ชม. เพราะจะขายน้ำขวดในราคาเพียง 5 หยวน (ประมาณ 25 บาท)!
รายงานระบุว่า คอนเสิร์ต "Jay Chou Carnival World Tour 2025" ซึ่งจัดขึ้นที่จี่หนาน มณฑลซานตง มีชายที่ชาวเน็ตเรียกกันว่า "เฮียขายน้ำ" แอบเข้าไปในสถานที่จัดคอนเสิร์ตล่วงหน้า โดยหลบเลี่ยงจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ จุดสแกนใบหน้า จุดตรวจบัตรประชาชน และจุดตรวจตั๋วคอนเสิร์ต
จากนั้นเขาก็อดทน ไม่ยอมกินอะไร รอจนกระทั่งแฟนๆ หลั่งใหลเข้ามาในสถานที่จัดคอนเสิร์ต และพอคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นเขาก็ไม่ได้หันไปดูเจย์ โจวเลยสักนิด ตั้งหน้าตั้งตาขายน้ำขวดลูกเดียว
เขายอมรับว่าตั้งใจแอบเข้ามา โดยไม่ซื้อตั๋วแต่แรกเพราะจะทำให้ขาดทุน และน้ำที่ขายก็เป็นน้ำแร่ ซึ่งขายถูกกว่าราคาที่ทางผู้จัดคอนเสิร์ตจัดจำหน่ายอยู่ครึ่งหนึ่ง หลังจากขายเสร็จก็จะรีบออกไปทันที
ด้านชาวเน็ตรายหนึ่งเผยว่า พวกเขาพบเฮียขายน้ำแอบเข้ามาในสถานที่จัดคอนเสิร์ต ด้วยการปีนกำแพง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบชายคนนี้ในสถานที่จัดคอนเสิร์ต เรียกว่าที่ไหนมีคอนเสิร์ต เฮียขายน้ำก็จะปรากฏตัวที่นั่น
นอกจากนี้ เขายังเคยถูกเจ้าหน้าที่จับได้ และถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาออกไปจากสถานที่จัดคอนเสิร์ต ทว่าไม่กี่ชม.ต่อมา เขาก็กลับมาอีกครั้ง ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ โดยมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งถึงกับอยากให้เฮียขายน้ำช่วยพาเข้าไปในคอนเสิร์ต แต่เขาก็ปฏิเสธอย่างแน่วแน่ โดยระบุว่า "ผมมีเจตนาเพียงแค่ขายน้ำหาเงินเท่านั้น ไม่มีความคิดที่จะทำอะไรแบบนี้ ถ้าถูกจับจะยุ่งยากเอา"
男子16小时潜伏躲安检 混进周杰伦演唱会“只为卖水”
ที่มา : 潜伏16小时闯周杰伦演唱会 男子现场非法卖水惹议