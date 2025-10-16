ฮอลลีวูดหนาว! “ซีรีส์แนวตั้ง” จีนบุกตลาดอเมริกา ฮิตถล่ม TikTok

วงการบันเทิงสหรัฐฯ กำลังจับตามองคลื่นลูกใหม่จากจีน หลังซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Dramas) หรือ “มินิซีรีส์จอมือถือ” กำลังได้รับความนิยมถล่มทลายในอเมริกา ด้วยพล็อตสุดเข้มข้นแต่ตอนสั้นแค่ 1–2 นาที ที่ตอบโจทย์ยุค TikTok ได้อย่างแม่นยำ
หนึ่งในผลงานที่สร้างกระแสแรงคือ “Kidnapped by the Mafia” ผลงานของผู้กำกับชาวจีน เซียง ซือหนิง (Xiang Sining) ซึ่งถ่ายทำที่สวนในลอสแอนเจลิส เล่าเรื่องความรักระหว่างเจ้าพ่อมาเฟียกับเจ้าสาวตัวเล็กกลางงานแต่งที่ถูกลอบโจมตี เนื้อหาดราม่าจัดเต็มในเวลาไม่ถึงสองนาที แต่เรียกยอดชมหลักล้านได้ในเวลาไม่นานหลังเปิดตัวปลายเดือนมิถุนายน
ซีรีส์แนวตั้งเหล่านี้ผลิตโดยทีมงานจีนหลายค่ายที่เข้าไปปักหลักในอเมริกา เช่น ReelShort, DramaBox และ FlexTV ซึ่งต่างใช้แพลตฟอร์มแบบ TikTok และ Instagram Reels เป็นช่องทางเผยแพร่ให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย เนื้อหามักมีธีม “โดนใจสายดราม่า” อย่างแวมไพร์ มหาเศรษฐีเจ้าอารมณ์ หรือ แม่เลี้ยงใจร้าย โดยทุกตอนจบด้วยจุดหักมุมที่ทำให้คนดูต้องกดดูต่อ
ผู้กำกับเซียงกล่าวว่า “เมื่อทีวีเพิ่งถูกคิดค้นใหม่ ๆ ไม่มีใครเชื่อว่ามันจะกลายเป็นสื่อยิ่งใหญ่กว่าภาพยนตร์ ซีรีส์แนวตั้งในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน”
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ในลอสแอนเจลิสระบุว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึง “การปฏิวัติการเล่าเรื่อง” ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้ชมยุคดิจิทัล ที่ต้องการความบันเทิงรวดเร็ว เข้าใจง่าย และกระตุ้นอารมณ์ในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบการสร้างหนังหรือซีรีส์ขนาดยาวของฮอลลีวูด
แพลตฟอร์มจีนเหล่านี้มียอดผู้ใช้งานในสหรัฐฯ รวมกว่า 50 ล้านคน และกำลังขยายสตูดิโอถ่ายทำในลอสแอนเจลิสและนิวยอร์กเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนดูอายุไม่เกิน 30 ปี
นักวิเคราะห์มองว่า “ซีรีส์แนวตั้ง” ไม่เพียงเป็นการส่งออกวัฒนธรรมบันเทิงรูปแบบใหม่ของจีน แต่ยังอาจเป็นภัยคุกคามต่อฮอลลีวูดในอนาคต หากจีนสามารถครองพื้นที่ของผู้ชมยุคสั้น-เร็ว-แรงได้สำเร็จ
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ