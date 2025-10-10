จีนชู 3 พลังเศรษฐกิจใหม่ “ผู้สูงอายุ–ผู้หญิง–รักษ์โลก” กระตุ้นการบริโภคภายใน หลังอสังหาฯซบ-ส่งออกไม่แน่นอน

รัฐบาลจีนหันมาใช้ “3 แรงขับใหม่ทางเศรษฐกิจ” ได้แก่ เศรษฐกิจผู้สูงอายุ (Silver Economy) เศรษฐกิจพลังหญิง (She Economy) และ เศรษฐกิจรักษ์โลก (Eco-conscious Economy) เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ท่ามกลางวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ยืดเยื้อและแนวโน้มการส่งออกที่ยังไม่แน่นอน
รายงานระบุว่า การดูแลผู้สูงอายุ ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม และบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงจีน กำลังช่วยพยุงเศรษฐกิจแผ่นดินใหญ่ไม่ให้เข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยเปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และธุรกิจบริการสามารถขยายตลาดในช่วงที่ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย
เฉิน เสี่ยว ประธานบริษัท Shanghai Yacheng Culture ผู้ให้บริการด้านการตลาดกับแบรนด์ข้ามชาติ กล่าวว่า “แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมจะยังอ่อนแรง แต่กลุ่มตลาดใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีน”
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ชี้ว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 ยอดค้าปลีกทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 32.4 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 161 ล้านล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เช่น อาหารสุขภาพ เสื้อผ้า และบริการดูแลทางการแพทย์
กลุ่มผู้สูงอายุ: จีนมีประชากรอายุเกิน 60 ปี มากกว่า 280 ล้านคน ซึ่งกำลังกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักใหม่ สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผู้หญิงทำงาน: เศรษฐกิจ “พลังหญิง” กำลังเฟื่องฟู โดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานและกลุ่มเจน Z ที่มีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อความสุขและพัฒนาตัวเอง เช่น เครื่องสำอาง แฟชั่น ฟิตเนส และบริการสุขภาพจิต
เศรษฐกิจรักษ์โลก: แนวโน้มการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกำลังขยายตัวในหมู่คนรุ่นใหม่ ธุรกิจจีนจึงเร่งพัฒนาแบรนด์สินค้าคาร์บอนต่ำ พลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อจับตลาดกลุ่มนี้
นักวิเคราะห์มองว่า หากกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้หันมาใช้จ่ายอย่างเต็มที่ จีนอาจเห็น “การฟื้นตัวจากภายใน” ที่สามารถชดเชยการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการส่งออกได้ในระยะยาว
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน