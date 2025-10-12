กระแสใหม่ในจีน! บาร์ดูดวง–ไพ่ทาโรต์ฮิต คนรุ่นใหม่หันหาความสงบใจท่ามกลางเศรษฐกิจไม่แน่นอน

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซา กลุ่มคนรุ่นใหม่ในจีนหันไปหาที่พึ่งทางใจแบบที่เรียกขานว่า "สายมู" กันมากขึ้น หัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับอภิปรัชญา อำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติบนแพลตฟอร์ม "เสี่ยวหงซู" (Xiaohongshu) มียอดวิวพุ่งโดด ถึง 1,000 ล้านวิว ขณะที่กลุ่มร้านกินดื่มสายบันเทิงเริงรมย์ ทั้งคาเฟ่ และบาร์ ที่จัดมุม ดูดวง แบบต่างๆ ผุดขึ้นยราวกับดอกเห็ดหน้าฝน ตามเมืองใหญ่ในจีน
ในเมืองใหญ่แถวหน้าของจีนอย่างนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง แหล่งแฮงเอาต์ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีเพียงคาเฟ่หรือบาร์เครื่องดื่มเท่านั้น แต่กลับกลายเป็น “บาร์สายจิตวิญญาณ” ที่ผสมผสานการดูดวง ไพ่ทาโรต์ และพลังลึกลับเข้าไว้ด้วยกัน กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่สะท้อนสังคมจีนยุคเศรษฐกิจชะลอตัวและผู้คนแสวงหาความหมายในชีวิตมากขึ้น
หนึ่งในบาร์ที่โดดเด่นคือ “Sip of Oracle” ใจกลางเซี่ยงไฮ้ ซึ่งใช้สโลแกนสุดชวนฝันว่า “สำรวจสิ่งที่ไม่รู้...ในภวังค์ของแอลกอฮอล์” บาร์แห่งนี้กลายเป็นจุดรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ “พักใจ” มากกว่าจะมาดื่มหนัก
ในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว (2024) มีบาร์แห่งหนึ่งผุดขึ้น ที่ชั้นที่ 12 ของอาคารพาณิชน์แห่งหนึ่งในเขตเฟิงไถ กรุงปักกิ่ง บริการเครื่องดื่มหลากหลาย ที่ตั้งราคาเริ่มต้นด้วยตัวเลขมงคลในความเชื่อโบราณจีน คือ 88 หยวน
"ขอให้สอบผ่านได้เข้าเรียนโรงเรียนชั้นนำ...พบคนที่ใช่...ร่ำรวยมีเงินไหลมาเทมา" เป็นข้อความลายมือเขียนของลูกค้าที่ปะไว้ที่ประตูทางเข้าบาร์ แสดงถึงความวิตกกังวลของคนหนุ่มสาวในยุคนี้ ที่มาดื่มเหล้าเพื่อคลายทุกข์
"ค้นหาชีวิตอีกครึ่งหนึ่งในสุราเมรัย" คือสโลแกนของบาร์ธีมสายมู ที่กำลังผุดขึ้นเป้นดอกเห็ดหน้าฝนในจีน
ผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียล เวยปั๋ว รายหนึงเขียน ว่า ช่วงก่อนหน้านี้ 1-2 ปี แทบไมมีใครสนใจหรือเชื่อเรื่องอภิปรัชญา หรือดูดวงเลย พอสัญญาณเศรษฐกิจขาลงปรากฏชัดเจน ทัศนคติหรือความเชื่อในเรื่องลี้ลับดังกล่าวก็เปลี่ยนไป"
เคท หลี่ พนักงานธนาคารวัย 29 ปีที่เพิ่งถูกลดเงินเดือน เผยว่า เธอเข้ามาที่บาร์แห่งนี้กับเพื่อนโดยบังเอิญ แต่กลับรู้สึกว่ามันช่วยให้เธอ “ปล่อยวางจากความกดดันของชีวิตได้ชั่วคราว” ขณะนั่งฟังหมอดูไพ่ทาโรต์ทำนายเรื่องอนาคตความรักและการงาน
สื่อจีนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “เศรษฐกิจสายจิตวิญญาณ” (Spiritual Economy) ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในหมู่คนรุ่นใหม่ โดยมีทั้งบริการดูดวง ไพ่ยิปซี พลังหิน เครื่องราง ไปจนถึงเวิร์กช็อปพลังงานจักระ และชาเสริมพลังใจ
นักวิเคราะห์ด้านการบริโภคในเซี่ยงไฮ้มองว่า “เมื่อชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มมองหาการเยียวยาทางจิตใจผ่านกิจกรรมแนวสัญลักษณ์หรือศาสนาเชิงแฟชั่น” และธุรกิจเหล่านี้กำลังกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างความบันเทิงกับการเยียวยาใจ
บาร์และคาเฟ่แนว “Spiritual Lounge” จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ดื่มด่ำรสไวน์หรือค็อกเทลอีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คน “ค้นหาความหมาย จิตวิญญาณของชีวิต” ในยุคที่อนาคตดูคลุมเครือ หรืออย่างที่คนจีนรุ่นใหม่เรียกกันว่า “ดื่มเพื่อปลดปล่อยความทุกข์”
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน/ ภาพจากสื่อจีน