เทรนด์ใหม่ในฮ่องกง! แบรนด์แฟชั่นหรูเปิด “คาเฟ่ในร้าน” ดึงดูดคนรุ่นใหม่ เพิ่มทราฟฟิกหน้าร้าน

ภาคค้าปลีกในฮ่องกงเริ่มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ หลังยอดขายรวมเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.8% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และหนึ่งในเทรนด์ที่มาแรงที่สุดขณะนี้คือ “แบรนด์แฟชั่นหันมาเปิดคาเฟ่” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และดึงดูดผู้บริโภควัยรุ่นให้เข้าร้านมากขึ้น
แบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่น Uniqlo เป็นรายแรก ๆ ที่เริ่มเทรนด์นี้ โดยปรับพื้นที่บางส่วนของร้านสาขา Cityplaza ย่านไท่กู่ชิ่ง ให้เป็น “Uniqlo Coffee” คาเฟ่สไตล์มินิมอล เพื่อให้ลูกค้าได้พักดื่มกาแฟระหว่างช้อปปิ้ง
ด้านแบรนด์หรูสัญชาติอเมริกัน Ralph Lauren ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดร้าน “Ralph’s Coffee” แบบสแตนด์อโลนในศูนย์การค้าระดับไฮเอนด์อย่าง Harbour City ย่านจิมซาจุ่ย และ Pacific Place ใน Admiralty เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ผสมผสานแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน
ขณะเดียวกัน แบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสอย่าง Dior และ Louis Vuitton ก็เปิดคาเฟ่ชั่วคราว (pop-up café) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดโปรโมตแบรนด์ผ่านเมนูและดีไซน์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แม้แต่บริษัทนอกกลุ่มแฟชั่นอย่าง Longbridge แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ก็เปิด “Longbridge Café” ที่ย่านมงก๊กเมื่อเดือนกันยายน เพื่อใช้คาเฟ่เป็นพื้นที่พบปะพูดคุยกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
นักวิเคราะห์จาก Euromonitor International ระบุว่า “แบรนด์แฟชั่นในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะกลุ่มลักชัวรี กำลังใช้คาเฟ่เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคยุคใหม่ และเพิ่มประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับการเข้าร้าน”
เทรนด์ “แฟชั่น + คาเฟ่” จึงไม่เพียงเป็นกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แต่ยังสะท้อนการปรับตัวของแบรนด์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งความสวยงาม ประสบการณ์ และพื้นที่สำหรับ “เช็กอิน” ในที่เดียว
