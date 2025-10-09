จีนเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก” ลดพลังงาน เพิ่มความยั่งยืนทางดิจิทัล

จีนเปิดตัวศูนย์ข้อมูลใต้น้ำเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” (Blue Economy) และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน
ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นผลงานของบริษัท Shenzhen HiCloud Data Centre Technology โดยออกแบบให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดถูกติดตั้งภายใน “แคปซูลข้อมูลใต้น้ำ” (underwater data cabin) น้ำหนักกว่า 1,300 ตัน หรือเทียบเท่ารถยนต์โดยสารราว 1,000 คัน
บริษัทเปิดเผยกับสื่อจีนว่า “เรานำศูนย์ข้อมูลลงสู่ใต้ทะเลลึก เพราะน้ำทะเลสามารถช่วยระบายความร้อนได้โดยธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนในการทำความเย็นได้อย่างมหาศาล”
โครงการนี้บริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลหลากหลายประเภท ตั้งแต่ระบบแนะนำร้านอาหาร การท่องเที่ยว ไปจนถึงบริการออนไลน์อื่น ๆ และยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan Free Trade Port) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำใช้เทคโนโลยีปิดผนึกกันน้ำระดับสูง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ความดัน และการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักบนฝั่งผ่านสายสื่อสารใยแก้วนำแสง
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำจะช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่าศูนย์ข้อมูลบนบกถึง 40% เนื่องจากไม่ต้องใช้ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่บนฝั่ง ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในฐานะโซลูชันด้าน “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว” (green infrastructure)
