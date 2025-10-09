ครั้งแรกของโลก! จีนแปลงไตกรุ๊ป A เป็นกรุ๊ป O ก่อนปลูกถ่าย ช่วยลดข้อจำกัดการจับคู่ผู้บริจาค–ผู้รับ

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากจีนและแคนาดารายงานความสำเร็จครั้งสำคัญในการปลูกถ่ายไตมนุษย์ หลังจากสามารถ “เปลี่ยนกรุ๊ปเลือดของอวัยวะ” จากกรุ๊ป A ให้กลายเป็นกรุ๊ป O ได้สำเร็จ โดยใช้เอนไซม์เฉพาะทางเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างผิวเซลล์ของอวัยวะ
งานวิจัยดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการปลูกถ่ายไตหลังการเปลี่ยนกรุ๊ปเลือดสำเร็จจริง โดยไตที่ผ่านกระบวนการนี้สามารถทำงานได้อย่างปกติในร่างของผู้รับซึ่งอยู่ในภาวะสมองตายต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วัน โดยไม่พบสัญญาณของ “การปฏิเสธอวัยวะเฉียบพลัน”
นักวิจัยชี้ว่า เทคโนโลยีนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายทั่วโลก เนื่องจากจะช่วยลดข้อจำกัดเรื่องการต้อง “จับคู่กรุ๊ปเลือด” ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบัน
กระบวนการนี้ใช้เอนไซม์ชนิดพิเศษที่สามารถ “ตัดโมเลกุลแอนติเจน” บนผิวเซลล์ของอวัยวะที่กำหนดกรุ๊ปเลือดออกไป ทำให้ไตที่มีกรุ๊ปเลือด A เปลี่ยนเป็นกรุ๊ป O ซึ่งสามารถเข้ากับผู้รับได้ทุกกรุ๊ปเลือด
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า หากเทคโนโลยีนี้พัฒนาไปจนสามารถใช้ได้ในทางคลินิก จะช่วยเพิ่มจำนวนอวัยวะที่สามารถปลูกถ่ายได้จริงหลายพันชิ้นต่อปี และอาจลดระยะเวลารอคอยการปลูกถ่ายในผู้ป่วยทั่วโลกลงอย่างมาก
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ