ครั้งแรกของโลก! จีนแปลงไตกรุ๊ป A เป็นกรุ๊ป O ก่อนปลูกถ่าย ช่วยลดข้อจำกัดการจับคู่ผู้บริจาค–ผู้รับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจีนกำลังนำผู้ป่วยเข้าสู่ห้องผ่าตัด (แฟ้มภาพเอเอฟพี)
ทีมนักวิทยาศาสตร์จากจีนและแคนาดารายงานความสำเร็จครั้งสำคัญในการปลูกถ่ายไตมนุษย์ หลังจากสามารถ “เปลี่ยนกรุ๊ปเลือดของอวัยวะ” จากกรุ๊ป A ให้กลายเป็นกรุ๊ป O ได้สำเร็จ โดยใช้เอนไซม์เฉพาะทางเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างผิวเซลล์ของอวัยวะ

งานวิจัยดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการปลูกถ่ายไตหลังการเปลี่ยนกรุ๊ปเลือดสำเร็จจริง โดยไตที่ผ่านกระบวนการนี้สามารถทำงานได้อย่างปกติในร่างของผู้รับซึ่งอยู่ในภาวะสมองตายต่อเนื่องอย่างน้อย 2 วัน โดยไม่พบสัญญาณของ “การปฏิเสธอวัยวะเฉียบพลัน”

นักวิจัยชี้ว่า เทคโนโลยีนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายทั่วโลก เนื่องจากจะช่วยลดข้อจำกัดเรื่องการต้อง “จับคู่กรุ๊ปเลือด” ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบัน

กระบวนการนี้ใช้เอนไซม์ชนิดพิเศษที่สามารถ “ตัดโมเลกุลแอนติเจน” บนผิวเซลล์ของอวัยวะที่กำหนดกรุ๊ปเลือดออกไป ทำให้ไตที่มีกรุ๊ปเลือด A เปลี่ยนเป็นกรุ๊ป O ซึ่งสามารถเข้ากับผู้รับได้ทุกกรุ๊ปเลือด

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า หากเทคโนโลยีนี้พัฒนาไปจนสามารถใช้ได้ในทางคลินิก จะช่วยเพิ่มจำนวนอวัยวะที่สามารถปลูกถ่ายได้จริงหลายพันชิ้นต่อปี และอาจลดระยะเวลารอคอยการปลูกถ่ายในผู้ป่วยทั่วโลกลงอย่างมาก

ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ

