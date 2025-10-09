ฮ่องกงจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ 4 งานในเดือนตุลาคม

MGR Online: สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เชิญชมงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และงานไลท์ติ้งแฟร์ (สินค้าไฟส่องสว่าง) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ที่ฮ่องกง มีผู้เข้าร่วมงานแกว่า 6,200 รายจาก 27 ประเทศและภูมิภาค
งานแสดงสินค้า 4 งานที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ประกอบด้วย
งาน Hong Kong Electronics Fair และ Electronic Asia จะจัดขึ้นพร้อมกัน วันที่ 13-16 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (HKCEC)
งาน Hong Kong International Lighting Fair วันที่ 27-30 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (HKCEC) และ
งาน Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo วันที่ 28-31 ตุลาคม ณ AsiaWorld-Expo
ไฮไลท์ของงาน Hong Kong Electronics Fair ในปีนี้ คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ ซึ่งจะนำเสนอหุ่นยนต์ที่ครอบคลุมการใช้งานเชิงพาณิชย์, การดูแลฟื้นฟู และการใช้ชีวิต
ส่วนงาน ไลท์ติ้งแฟร์ จะแสดงผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างที่ใช้ในโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ใน Gardens by the Bay ของสิงคโปร์, ระบบควบคุมไฟในพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยของจีน, ไฟในสำนักงานใหญ่ของสำนักข่าว BBC ในลอนดอน และพิพิธภัณฑ์ M+ เป็นต้น
ในการแถลงนโยบายของผู้บริหารฮ่องกง ได้เน้นย้ำความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม AI ในฐานะอุตสาหกรรมหลักสำหรับการพัฒนาในอนาคตของฮ่องกง งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำฤดูใบไม้ร่วงทั้งสี่งานนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายนี้ ทั้ง AI ที่ใช้ในหุ่นยนต์, ระบบควบคุมไฟและแสงสว่างอัจฉริยะ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน,ระบบแสวงอุตสาหกรรมต่างๆ และการจัดการแสงสว่างในเมือง และสถานที่ต่างๆ
งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,200 รายจาก 20 ประเทศและภูมิภาค เน้นนวัตกรรม AI และหุ่นยนต์, การสนับสนุนผู้สูงวัย และความบันเทิงดิจิทัล เช่น หุ่นยนต์กู้ภัย, แขนขาเทียมที่ควบคุมอย่างแม่นยำด้วย AI, ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผสานเทคโนโลยี เช่น การติดตาม GPS แบบเรียลไทม์, ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ ยังมีโซนแสดงสื่อบันเทิงดิจิทัล ซึ่งในเทคโนโลยี virtual reality (VR), augmented reality (AR) และ AI
ในงาน electronicAsia ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่เชี่ยวชายในการออกแบบและผลิตแผงวงจรพิมพ์,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, คีย์บอร์ด,สวิตช์ และพาวเวอร์ซัพพลาย ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการบินและอวกาศ การแพทย์ อุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียน
Lighting Fair รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า 60 แบรนด์
งาน Hong Kong International Lighting และงาน Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo ปีนี้ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 3,000 รายจากกว่า 20 ประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่าง ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับนวัตกรรมการออกแบบ มีแบรนด์ชั้นนำละแบรน์ท้องถิ่น ทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่, ฟินแลนด์, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น
งานนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่าง และระบบควบคุมแสงสว่างแบบอัจฉริยะ ที่ใช้ในสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการจัดการแสงสว่างในบ้าน,การแข่งขันกีฬา, ในอุตสาหกรรมบันเทิง, ระบบไฟส่องสว่างในเมืองที่สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งานจะจัดขึ้นแบบไฮบริดด้วยระบบ EXHIBITION+ สามารถพบกับผู้ผลิตที่มาแสดงสินค้าที่ฮ่องกง และออนไลน์ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้แพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจ Click2Match ขับเคลื่อนด้วยAI เพื่อการเจรจาต่อรองและจับคู่ธุรกิจออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์:
Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition): hkelectronicsfairae.hktdc.com
electronicAsia: www.electronicasia.com
Hong Kong International Lighting Fair (Autumn Edition): hklightingfairae.hktdc.com
Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo: hkotlexpo.hktdc.com