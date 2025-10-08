ส.ส.อเมริกันรับไม่ได้ ! เมืองฟิลาเดลเฟียเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสา

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในสหรัฐอเมริกาอยู่ยากขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน ก่อนหน้าวันชาติจีนเพียงไม่กี่วัน มีการจัดพิธีเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาหน้าศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย
ส.ส.ทั้งจากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านตอบโต้ทันทีว่า เป็นการสร้างความชอบธรรมทางกฎหมายให้กับรัฐบาลเผด็จการที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน
พิธีเชิญธงชาติจีนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสำนักงานกิจการผู้อพยพแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียกับกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่รวมตัวกันในชื่อว่า พันธมิตรจีนร่วมใจแห่งเพนซิลเวเนีย และ สมาคมบ้านเกิดเมืองนอนฝูเจี้ยนแห่งฟิลาเดลเฟีย เพื่อรำลึกการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 76 ปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีประจำปี ซึ่งเมืองฟิลาเดลเฟียเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2559
“เป็นการฉีกหน้าคุณค่าในการก่อตั้งประเทศชาติของเรา” ส.ส.จอห์น มูเลนาร์ สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐมิชิแกนและเป็นประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยจีน โวยในจดหมายถึงนายกเทศมนตรีเชอเรลล์ พาร์กเกอร์
เขาชี้ว่า รัฐบาลจีนประหัตประหารกลุ่มชนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ เช่น ชาวมุสลิมอุยกูร์ อีกทั้งให้เงินทุนซื้อสารเคมีในการผลิตเฟนทานิล ซึ่งเป็นยาบรรเทาปวดและเป็นยาเสพติดให้โทษ สร้างปัญหาให้กับย่านเคนซิงตันในฟิลาเดลเฟียในปัจจุบัน
"ฟิลาเดลเฟียเป็นถิ่นกำเนิดของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ จึงไม่ควรถูกใช้เป็นเวทีสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของเผด็จการ" รูชาน อับบาส ผู้อำนวยการบริหารของโครงการณรงค์เพื่อชาวอุยกูร์ระบุในจดหมาย
“ ธงผืนเดียวที่ควรขึ้นสู่ยอดเสาที่นั่นคือธงชาติอเมริกา” โร คันนา ส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนีย สังกัดพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์
“พรรคคอมมิวนิสต์นั่น อย่างที่คุณรู้ สร้างความเสียหายมากมายเหลือเกิน นโยบายการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ( Great Leap Forward ) ทำให้ผู้คนอดอยาก การปฏิวัติวัฒนธรรมนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมโหฬาร” เขาสาธยายความไม่ดีของพรรคคอมิวนิสต์จีน
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้คนจำนวนหนึ่งมองว่า การจัดงานประเพณีดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ เพราะฟิลาเดลเฟียมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในฐานะเมืองพี่เมืองน้องกับเทศบาลนครเทียนจิน
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของทางการเมืองฟิลาเดลเฟียชี้แจงว่า พิธีเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาไม่ขัดต่อบทบัญญัติของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐครั้งที่ 1 และทำได้ ตราบใดที่จีนมีสถานกงสุลหรือสถานทูตในสหรัฐฯ โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อยกย่องความหลากหลายแห่งฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Honors Diversity Flag Raising Program) ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมและคุณูปการของชุมชนผู้อพยพ ซึ่งเฉพาะปีนี้เพียงปีเดียวมีกว่า 20 ประเทศ ได้รับเกียรตินี้ รวมถึงอินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามใต้
ความขัดแย้งเกี่ยวกับธงชาติจีนในครั้งนี้บ่งชี้ว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายจีนกำลังถูกกดดันหนักหน่วงท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหนักระหว่างสหรัฐฯ-จีน
นอกจากนั้น ยังตอกย้ำความจริงอันน่าเจ็บปวดสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนจำนวนมากว่า การเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของพวกตนกลับถูกเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองอย่างแยกไม่ออก โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นการภักดีต่อรัฐบาลปักกิ่ง ทำให้พวกตนถูกสงสัยและตรวจสอบอย่างชนิดที่ชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอื่น ๆ แทบไม่เคยเจอเลย
ที่มา : NextShark