ชายจีนเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน 99 คน คว้าเงินรางวัล 5 แสนบาท จากการเอาชีวิตรอดในป่า 70 วัน ด้วยการกินหนูและแมลงประทังชีพ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หยางตงตง ชายวัย 33 ปี จากวันแรกของการเข้าร่วมกิจกรรมเอาชีวิตรอด และวันที่ 70 (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา "หยางตงตง" ชายวัย 33 ปี กลายเป็นแชมป์ และรับเงินรางวัล 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) หลังเขาสามารถเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าได้นานถึง 70 วัน

กิจกรรมดังกล่าว เรียกว่า Qixing Mountain Cup Jungle Survival Challenge จัดขึ้นในเดือนก.ค.ที่จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน โดยบริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชมรมกิจกรรมกลางแจ้ง

ผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ชีวิตจากทั่วประเทศจีน ถูกส่งลงสนามในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเพียงมีดและไม้ไผ่ติดตัวเท่านั้น พวกเขาจะต้องหาอาหารและเอาชีวิตรอดด้วยตนเองเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดสดบนโลกออนไลน์

ผู้ที่ทนอยู่ได้นาน 30 วันจะได้รับเงินรางวัล 6,666 หยวน (ประมาณ 33,330 บาท) ขณะที่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับเกลือ 200 กรัมและชามสแตนเลสขณะต่อสู้เพื่อชิงรางวัลใหญ่มูลค่า 100,000 หยวน

หยางตงตงก่อนเข้าป่า (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
ด้านหยางซึ่งเป็นผู้คว้าแชมป์ในปีนี้ เปิดเผยว่า เขาได้สร้างที่พักบนเนินเขา โดยใช้หญ้าแห้ง เถาวัลย์ ไม้ไผ่ และหิน เขายังใช้ประโยชน์จากเสื้อที่สวมใส่ ด้วยการทำให้เสื้อกลายเป็นเชือก แถมยังประดิษฐ์ม้านั่งตัวเล็กๆ จากไม้ ทั้งยังสานตะกร้าจากไม้ไผ่ เพื่อไว้ใช้จับปลาและปู รวมทั้งเก็บสมุนไพรและผลไม้

เขาได้วางกับดักง่ายๆ เพื่อเอาไว้จับหนูและแมลง แม้การกินอะไรแปลกๆ จะทำให้เขาอาเจียนอยู่หลายครั้ง แต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้

“เมื่ออาหารขาดแคลน ความวิตกกังวลก็เข้ามา แต่ผมต้องแน่ใจว่าจะได้รับโปรตีนและวิตามินในปริมาณที่เหมาะสม” หยางกล่าว

นอกจากการหาอาหารและสร้างที่พักพิง เขายังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่หนาวเหน็บในยามค่ำคืนของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อีกทั้งฝนที่ตกหนัก และสัตว์พิษ

พอมีประกาศว่าเขาเป็นผู้ชนะ หยางซึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟก็ถึงกับยกแขนขึ้นและตะโกนด้วยความตื่นเต้น ดีใจว่า “ฉันผ่านมันได้แล้ว!”

ตอนออกจากป่า เขายังหยิบขิง ผลไม้ และผักป่า พร้อมกับกับดักที่วางเอาไว้ออกมาด้วย โดยน้ำหนักของเขาลดลงไปมากกว่า 15 กิโลกรัม แต่ผลตรวจสุขภาพในภายหลังก็ยืนยันว่าสุขภาพของเขาปกติดี

ทั้งนี้ มีรายงานว่า หยางทำงานเป็นคนเลี้ยงผึ้งและถือหุ้นในบริษัทวางแผนงานแต่งงาน โดยจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นจากคุณปู่

“ตอนเด็กๆ ผมมักจะไปล่าสัตว์บนภูเขากับคุณปู่ ท่านสอนให้ผมสานตะกร้าและทำกับดัก” หยางกล่าว พร้อมเสริมว่า เขาวางแผนที่จะแชร์ความรู้ในการเอาชีวิตรอดของตัวเองลงบนโซเชียล โดยหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ในการออกไปสำรวจธรรมชาติ

หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมหยาง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เห็นหยางกินโปรตีน ขณะที่คนอื่นกินพืช ฉันก็รู้ทันทีว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชนะ ฉันรู้สึกชื่นชมนักผจญภัยผู้มากความสามารถคนนี้” และ “หยางมาถึงพร้อมกับความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ แต่กลับจากไปพร้อมกับความเคารพอย่างลึกซึ้ง”

ที่มา : Chinese man survives 70-day jungle dare, uses home-made traps for rats, wins US$14,000 (SCMP)
