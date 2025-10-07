ชายจีนเอาชนะผู้เข้าแข่งขัน 99 คน คว้าเงินรางวัล 5 แสนบาท จากการเอาชีวิตรอดในป่า 70 วัน ด้วยการกินหนูและแมลงประทังชีพ!

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา "หยางตงตง" ชายวัย 33 ปี กลายเป็นแชมป์ และรับเงินรางวัล 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) หลังเขาสามารถเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าได้นานถึง 70 วัน
กิจกรรมดังกล่าว เรียกว่า Qixing Mountain Cup Jungle Survival Challenge จัดขึ้นในเดือนก.ค.ที่จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน โดยบริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชมรมกิจกรรมกลางแจ้ง
ผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ชีวิตจากทั่วประเทศจีน ถูกส่งลงสนามในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเพียงมีดและไม้ไผ่ติดตัวเท่านั้น พวกเขาจะต้องหาอาหารและเอาชีวิตรอดด้วยตนเองเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดสดบนโลกออนไลน์
ผู้ที่ทนอยู่ได้นาน 30 วันจะได้รับเงินรางวัล 6,666 หยวน (ประมาณ 33,330 บาท) ขณะที่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับเกลือ 200 กรัมและชามสแตนเลสขณะต่อสู้เพื่อชิงรางวัลใหญ่มูลค่า 100,000 หยวน
ด้านหยางซึ่งเป็นผู้คว้าแชมป์ในปีนี้ เปิดเผยว่า เขาได้สร้างที่พักบนเนินเขา โดยใช้หญ้าแห้ง เถาวัลย์ ไม้ไผ่ และหิน เขายังใช้ประโยชน์จากเสื้อที่สวมใส่ ด้วยการทำให้เสื้อกลายเป็นเชือก แถมยังประดิษฐ์ม้านั่งตัวเล็กๆ จากไม้ ทั้งยังสานตะกร้าจากไม้ไผ่ เพื่อไว้ใช้จับปลาและปู รวมทั้งเก็บสมุนไพรและผลไม้
เขาได้วางกับดักง่ายๆ เพื่อเอาไว้จับหนูและแมลง แม้การกินอะไรแปลกๆ จะทำให้เขาอาเจียนอยู่หลายครั้ง แต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้
“เมื่ออาหารขาดแคลน ความวิตกกังวลก็เข้ามา แต่ผมต้องแน่ใจว่าจะได้รับโปรตีนและวิตามินในปริมาณที่เหมาะสม” หยางกล่าว
นอกจากการหาอาหารและสร้างที่พักพิง เขายังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่หนาวเหน็บในยามค่ำคืนของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อีกทั้งฝนที่ตกหนัก และสัตว์พิษ
พอมีประกาศว่าเขาเป็นผู้ชนะ หยางซึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟก็ถึงกับยกแขนขึ้นและตะโกนด้วยความตื่นเต้น ดีใจว่า “ฉันผ่านมันได้แล้ว!”
ตอนออกจากป่า เขายังหยิบขิง ผลไม้ และผักป่า พร้อมกับกับดักที่วางเอาไว้ออกมาด้วย โดยน้ำหนักของเขาลดลงไปมากกว่า 15 กิโลกรัม แต่ผลตรวจสุขภาพในภายหลังก็ยืนยันว่าสุขภาพของเขาปกติดี
ทั้งนี้ มีรายงานว่า หยางทำงานเป็นคนเลี้ยงผึ้งและถือหุ้นในบริษัทวางแผนงานแต่งงาน โดยจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นจากคุณปู่
“ตอนเด็กๆ ผมมักจะไปล่าสัตว์บนภูเขากับคุณปู่ ท่านสอนให้ผมสานตะกร้าและทำกับดัก” หยางกล่าว พร้อมเสริมว่า เขาวางแผนที่จะแชร์ความรู้ในการเอาชีวิตรอดของตัวเองลงบนโซเชียล โดยหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ในการออกไปสำรวจธรรมชาติ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมหยาง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เห็นหยางกินโปรตีน ขณะที่คนอื่นกินพืช ฉันก็รู้ทันทีว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชนะ ฉันรู้สึกชื่นชมนักผจญภัยผู้มากความสามารถคนนี้” และ “หยางมาถึงพร้อมกับความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ แต่กลับจากไปพร้อมกับความเคารพอย่างลึกซึ้ง”
ที่มา : Chinese man survives 70-day jungle dare, uses home-made traps for rats, wins US$14,000 (SCMP)