Tencent เปิดตัว Hunyuan Image 3.0 ครองแชมป์โมเดล AI สร้างภาพ แซงหน้า “Nano Banana” ของ Google

แพลตฟอร์มจัดอันดับโมเดล AI ชื่อ LMArena ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์เปิดเผยว่า โมเดลปัญญาประดิษฐ์ “Hunyuan Image 3.0” ของ Tencent ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลกในด้านการสร้างภาพจากข้อความ (text-to-image)
โมเดล Hunyuan Image 3.0 ที่ปล่อยออกมาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นโมเดลโอเพ่นซอร์สที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยมีพารามิเตอร์มากถึง 80,000 ล้านตัว ซึ่งหมายถึงขีดความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลในระดับสูง
ก่อนหน้านี้ อันดับหนึ่งเป็นของ “Gemini 2.5 Flash Image” หรือชื่อเล่น “Nano Banana” ของ Google DeepMind ด้วยความสามารถด้านการแก้ไขภาพและสร้างฟิกเกอร์ 3 มิติที่แม่นยำสูง
การที่ Hunyuan Image 3.0 สามารถแข่งขันได้กับโมเดลปิดแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนกำลังไล่ทันหรือแม้แต่แซงหน้ายักษ์ใหญ่ฝั่งตะวันตกในแวดวงเทคโนโลยี AI สร้างภาพ
โมเดลนี้ยังเปิดให้ใช้งานในรูปแบบโอเพ่นซอร์ส ซึ่งหมายความว่าผู้พัฒนาทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ฟรี และใช้ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ในหลายวงการ เช่น เกม ดิจิทัลอาร์ต หรือโฆษณา
การแข่งขันระหว่างโมเดลอย่าง Hunyuan Image 3.0 กับ Nano Banana จึงไม่เพียงสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของการแข่งขันด้านนวัตกรรมระดับโลกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในยุคที่ “AI สร้างภาพ” กำลังก้าวสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว
