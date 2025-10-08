Kuaishou เปิดตัว “FantaSay” คู่สนทนา AI สายเซ็กซี่ หวังเจาะตลาดต่างประเทศ

ไคว่โส่ว (Kuaishou) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เจ้าของแอปวิดีโอสั้นอันดับ 2 ของจีน เปิดตัวบริการ “FantaSay”อย่างเป็นทางการผ่านบริษัทในสิงคโปร์ชื่อSymphony Techโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้ต่างประเทศ และชูจุดขาย “AI คู่สนทนาแบบไม่เหมาะสมสำหรับเปิดดูในที่ทำงาน” หรือ NSFW (Not Safe For Work) เพื่อสร้างประสบการณ์แชทเสมือนจริงแบบเข้มข้น
แอปฯ FantaSayได้รับการดาวน์โหลดแล้วกว่า 500,000 ครั้ง ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์แอป Sensor Tower โดยมีจุดเด่นคือให้ผู้ใช้เลือกพูดคุยกับตัวละคร AI หลากหลาย ซึ่งบางตัวมีบทสนทนาในเชิงชู้สาวหรือเนื้อหาล่อแหลม
บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสธุรกิจ AI companion ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานที่แสวงหาความสัมพันธ์ทางอารมณ์แบบเสมือนจริง ผ่านการพูดคุยกับตัวละครที่มีบุคลิกหลากหลายและบางครั้งก็มีเนื้อหาแนวผู้ใหญ่
ไม่เพียง Kuaishou เท่านั้นที่รุกตลาดนี้ บริษัทรุ่นใหม่จากจีนหลายแห่ง เช่น MiniMax จากเซี่ยงไฮ้ PolyBuzz จากปักกิ่ง และ HiWaifu จากฉงชิ่ง ต่างเปิดตัวแอปคู่สนทนา AI แข่งกันอย่างดุเดือด
ข้อมูลจาก Beluga Globalซึ่งให้บริการสนับสนุนการขยายตลาดต่างประเทศแก่บริษัทอินเทอร์เน็ตจีน ระบุว่า หนึ่งในสามของแอป AI companion ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 21 อันดับแรกทั่วโลก มาจากจีน
Kuaishou ยังมีความได้เปรียบจากแพลตฟอร์มพัฒนา AI ภายในชื่อ Keloiซึ่งถูกนำเสนอในโบรชัวร์ของบริษัทในเครือ “Beijing Qingque”เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่าผู้ใช้งานต่างประเทศมี “ความเต็มใจสูง” ที่จะจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหา NSFW ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
การเข้าสู่ตลาดแชทบอทเสมือนจริงสายผู้ใหญ่ของ Kuaishou สะท้อนการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบริษัทเทคโนโลยีจีน ในการพัฒนาโมเดล AI ที่สามารถสร้างสัมพันธ์แบบ “เพื่อนรู้ใจ” ให้ตอบโจทย์ทั้งความเหงา ความใกล้ชิด และความบันเทิงส่วนตัว
ที่มา: South China Morning Post