พายุหิมะถล่มค่ายเขาเอเวอเรสต์ฝั่งทิเบต นักท่องเที่ยวถูกตัดขาดกลางหิมะลึกกว่า 1 เมตร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุพายุหิมะรุนแรงในพื้นที่ค่ายตีนเขาเอเวอเรสต์ฝั่งตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนติดค้างในพื้นที่ โดยหลายคนอยู่ในภาวะเสี่ยงจากอากาศหนาวจัดและความสูงชัน
สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้มีผู้เดินทางกว่า 350 คนได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้จัดชุดนำทางช่วยเหลือให้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 4 ตุลาคม เมื่อหิมะตกหนักฉับพลันจนทัศนวิสัยลดลงเหลือไม่ถึง 1 เมตร เส้นทางหลักหลายสาย เช่น ช่องเขาอู๋ลาซาน ถูกปกคลุมด้วยหิมะอย่างหนา รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ และสถานที่ท่องเที่ยวประกาศปิดฉุกเฉินพร้อมระงับการขายบัตรเข้าชมทั้งหมด
ค่ายพักแรมหลายแห่ง เช่น เสี่ยวอู๋ชั่ว, ทังเซียง และเร่อก่า ถูกหิมะทับถมอย่างรุนแรง เต็นท์บางหลังพังถล่ม มียากที่จะเคลื่อนย้ายของหรือเคลื่อนย้ายตัวเอง บางจุดหิมะลึกถึงระดับหัวเข่า หรือมากกว่านั้น กระทั่งสัตว์บรรทุกสัมภาระอย่างจามรีก็ไม่สามารถเดินฝ่าหิมะได้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทีม “ทิเบตบลูสกาย” ได้รับสายขอความช่วยเหลือในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 โดยมีรายงานว่าบางจุดมีผู้ประสบภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) เนื่องจากไม่สามารถหาที่พักหรือเครื่องกันหนาวได้ทันเวลา
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่า มีการระดมชาวบ้านและทีมกู้ภัยหลายร้อยคนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตักหิมะ เปิดเส้นทางเดิน พร้อมจัดรถตักหิมะและส่งอาหาร น้ำ และเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังจุดที่ผู้ประสบภัยรออยู่
รัฐบาลท้องถิ่นได้ตั้งศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเร่งด่วน พร้อมส่งชุดสนับสนุนลงพื้นที่ตลอดคืน ทั้งการติดต่อประสานกับนักท่องเที่ยว การจัดระบบนำทาง และการจัดเตรียมจุดพักชั่วคราวที่ตำบลชู่ตาง
พายุหิมะครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในลูกที่รุนแรงที่สุดในช่วงวันหยุดยาวของจีนประจำปีนี้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่สูง และแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของการเดินทางในเขตธรรมชาติในช่วงปลายปี
