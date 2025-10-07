ล้มเจ็บ! เกิดเหตุชุลมุนหลังคนแห่ร่วมกิจกรรม “ฝนอั่งเปา” ในห้างจีน

ห้างสรรพสินค้า “ซานย่าต้าเยว่เฉิง” (三亚大悦城) ในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชน ภายหลังจากเกิดเหตุชุลมุนในกิจกรรม “ฝนอั่งเปา” ที่จัดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 3 ตุลาคม ในงานฉลองครบรอบก่อตั้งห้างฯ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากความแออัดอย่างรุนแรง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อห้างจัดกิจกรรมโปรย “ซองอั่งเปา” จากด้านบนลงมาในโซนกิจกรรมภายในห้าง มีผู้คนจำนวนมากแห่กันเข้าไปแย่งชิงอย่างเร่งรีบจนเกิดความชุลมุน และในบางจุดมีประชาชนล้มลงจากแรงเบียดเสียด
แถลงการณ์ของห้างระบุว่า “จำนวนผู้เข้าร่วมจริงในวันงานเกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่กำหนดไว้เดิมอย่างมาก จนทำให้บางพื้นที่เกิดความแออัดชั่วคราว ส่งผลให้มีผู้ล้มลงบางราย” พร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้จัดงานชี้ว่า ก่อนเริ่มกิจกรรมมีการวางแผนรับมือฉุกเฉินล่วงหน้า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินมาตรการจัดระเบียบตามจุดต่างๆ และมีพิธีกรและพนักงานคอยประกาศเตือนและควบคุมฝูงชนอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่เกินคาด ทำให้มาตรการบางส่วนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทัน
หลังเกิดเหตุ ห้างฯ ระบุว่าได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินทันที โดยเร่งเคลียร์พื้นที่แออัด ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย และให้การช่วยเหลือผู้ที่ล้มลงอย่างเร่งด่วน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในกิจกรรมครั้งต่อไป ทางห้างได้ปรับรูปแบบกิจกรรมในวันที่ 4 ตุลาคมให้เป็น “ระบบลงทะเบียนรับบัตรจับรางวัลแบบออฟไลน์” เพื่อลดความแออัด และย้ำว่าจะดำเนินการประเมินและปรับปรุงแผนความปลอดภัยอย่างรอบด้าน โดยจะจัดทำระบบแจ้งเตือนความหนาแน่นของฝูงชนและกลไกควบคุมคนเข้าออก
ที่มา: 南方+ (Nanfang Plus),