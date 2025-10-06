ฝันให้ไกลไปให้ถึง! เด็กวัยรุ่นชนบทเรียนรู้การสร้างจรวดขวดน้ำด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต สู่น.ศ.วิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.ชั้นนำ

"จางชื่อเจี๋ย" ชายวัย 18 ปี จากหมู่บ้านเล็กๆ ในมณฑลหูหนาน สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน จากความทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ในการสร้างจรวดขวดน้ำ แม้ต้องลองผิดลองถูกเป็น 100 ครั้ง แต่ก็ไม่ยอมแพ้ ล่าสุด เขาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ Shenyang Aerospace University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบินและอวกาศของจีน
จุดเริ่มต้นความหลงใหลในจรวดของจาง เกิดจากการที่เขามีโอกาสได้รับชมการถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดกับคุณพ่อเมื่อตอนอายุ 14 ปี
ถึงจะไม่มีความรู้ด้านจรวดมาก่อน แต่เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจ ลงมือศึกษาทุกอย่างด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งมีคลิปวิดีโอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำอยู่หลายล้านคลิป
ครูมัธยมศึกษาของจางเผยว่า อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์เป็นอย่างมาก สำหรับการปลูกฝังความหลงใหลในตัวจาง โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในโรงเรียนประจำหมู่บ้านของพวกเขา
จางค่อยๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ จากวัสดุอุปกรณ์ธรรมดาๆ ที่หาได้รอบๆ ตัว เช่น ท่อพีวีซี ซีเมนต์ หรือกระทั่งขูดไนเตรตจากเล้าหมูของครอบครัวเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม เมื่อตระหนักได้ว่าเชื้อเพลิงดังกล่าวไม่บริสุทธิ์ เขาก็นำสิ่งที่เรียนรู้ภายในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
เขายังได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองและการออกแบบสามมิติด้วยตัวเอง ก่อนนำเงินอั่งเปาและเงินที่กู้จากเพื่อนร่วมชั้น ไปซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติมือสอง เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนจรวด
วันเกิดในปี 2023 จางได้เชิญคุณพ่อและเพื่อนร่วมชั้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการทดสอบการปล่อยจรวดครั้งแรก แม้ฝนจะตกจนล้มเหลว แต่การทดลองในวันถัดมาก็ประสบความสำเร็จ
โดยหลังจากพยายามมากกว่า 100 ครั้ง จางก็สามารถพัฒนาจรวดได้ 4 แบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถบินได้สูงถึง 400 เมตร
เพื่อเป็นการตอบแทนความพยายามอย่างหนัก โรงเรียนได้มอบทุนสนับสนุนให้จางเป็นเงิน 3,500 หยวน (ประมาณ 17,500 บาท) ทั้งยังจัดหาพื้นที่ทำงานให้กับเขา ภายหลังจางได้ขายผลงานบางส่วนให้กับสถาบันต่างๆ และนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ที่กู้ยืมมาจากเพื่อนร่วมชั้น
ด้านพ่อของจาง ซึ่งทำงานเป็นคนขับรถโดยสารในเมืองฉางซา บอกว่า ลูกชายของเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่น เพราะแทนที่จะสนใจเรื่องเกม ลูกของเขากลับหมกมุ่นในการการแยกชิ้นส่วนของเล่น เพื่อสำรวจกลไกของมันแทน
ทั้งนี้ จางบอกว่า เป้าหมายสูงสุดของเขา คือ การออกแบบจรวดของจริง
หลังเรื่องราวของจางถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “เด็กๆ จากชนบทมักเผชิญกับความท้าทายในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งความไม่ใส่ใจและความกังวลของผู้ปกครองที่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองเงินทอง” และ “เมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกในวัยเยาว์ สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ หากได้รับการดูแลอย่างดี”
