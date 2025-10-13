ชายจีนวัย 60 ปีเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จุดกระแสแรงบันดาลใจ “เรียนรู้ตลอดชีวิต” พร้อมฝึกทหารกับรุ่นน้อง

หวัง เหวินเซิง (Wang Wensheng) อดีตพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลวัย 60 ปี จากมณฑลอันฮุย กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจีน หลังสอบ เกาเข่า (การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจีน) ครั้งที่สอง และได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งแรกในชีวิต
หวังได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในท้องถิ่นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และขณะนี้หวังฯ กำลังเรียนวิชา การตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซแบบไลฟ์สตรีม โดยตั้งปณิธานว่า “จะเรียนรู้ไปจนตาย”
แม้ต้องใช้ชีวิตในหอพักร่วมกับนักศึกษารุ่นลูก หวังก็เข้ากับเพื่อนร่วมห้องได้เป็นอย่างดี บางคนเรียกเขาอย่างเอ็นดูว่า “ลุงหวัง” และชวนเขาทำวิดีโอร่วมกัน ขณะเดียวกันเขาก็แบ่งปันคำแนะนำเรื่องชีวิตให้รุ่นน้อง และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น
ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา หวังยังโพสต์คลิปลงโซเชียลขณะเข้าร่วมฝึกทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับของนักศึกษาใหม่ในจีน โดยเขาผ่านการฝึกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และเล่าว่าตอนนี้สามารถเดินขึ้นบันได 5 ชั้นได้เร็วเท่ากับเพื่อนๆ รุ่นน้อง
หวังเผยว่าการเข้าเรียนครั้งนี้เป็นความฝันที่แบกรับมาทั้งชีวิต หลังเคยสอบตกเกาเข่าเมื่อหลายสิบปีก่อน “แค่ได้อยู่ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยก็มีความสุขแล้ว” เขากล่าว
เขาเล่าว่าเมื่อได้รับจดหมายตอบรับ มารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ถึงกับแซวว่า “ฉันไม่ออกค่าเทอมนะ” แต่หวังก็ยืนยันว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยเงินเก็บของตัวเองและเงินเดือนภรรยา ซึ่งเขายืนยันว่า “ไม่สร้างภาระให้ครอบครัวแน่นอน”
เขาใช้เวลาว่างไลฟ์สดการเรียนหนังสือของตัวเองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจีน และมีผู้ติดตามมากกว่า 45,000 คน โดยหนึ่งในแฟนคลับของเขาเขียนคอมเมนต์ว่า “พลังของลุงเทียบเท่าหนุ่มๆ เลย ฉันชื่นชมความพยายามและความกล้าเริ่มต้นใหม่ของเขามาก”
เรื่องราวของหวังถือเป็นตัวแทนของแรงบันดาลใจในจีนที่เริ่มหันมาชื่นชมผู้สูงวัยที่ไม่ยอมจำกัดชีวิตตามกรอบวัย โดยเมื่อไม่นานมานี้ ยังมีกรณีคุณแม่วัย 57 ปีจากเซี่ยงไฮ้ เดินทางไปเรียนต่อที่มอลตาคนเดียว และได้รับฉายาว่า “คุณแม่หัวก้าวหน้า” จากสังคมออนไลน์จีน
“ผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่า เหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง และอยากเรียนรู้โลกให้มากขึ้น” หวังกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ที่มา/ภาพ กลุ่มสื่อจีน