xs
xsm
sm
md
lg

จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อจีนรายงานเรื่องราวของ "หลาน จ้านเฟย" (蓝战非) ชายหนุ่มวัย 33 ปีที่ถูกขนานนามว่า “ทูตแห่งอิสรภาพ” และ “ชายที่อิสระที่สุดในโลกออนไลน์”  หลังสร้างตำนานจากชีวิตติดเกมจนกลายเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวระดับซูเปอร์สตาร์ มีผู้ติดตามกว่า 25 ล้านคน

หลานจ้านเฟย เติบโตในครอบครัวยากจนในเมืองลั่วติ้ง มณฑลกวางตุ้ง บิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขณะเขายังเรียนมัธยม ส่วนมารดาก็ซึมเศร้า เขาเคยคิดสั้นเพราะหนี้สินครอบครัว ก่อนจะรับงานก่อสร้างกลางวันและล้างจานกลางคืนเพื่อพยุงชีวิต หลังจากนั้นเพื่อนเห็นพรสวรรค์ด้านเกมออนไลน์จึงช่วยให้เขาเข้าสู่วงการ e-sports จนมีชื่อเสียง แต่ในปี 2557 เขาตัดสินใจลาออกเพราะการแข่งขันโหดเกินไป

หลานผันตัวเป็นสตรีมเมอร์เกมในปี 2561 จนมีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน และในต้นปี 2566 หลังเลิกกับแฟนสาว เขาตัดสินใจขายรถหรูและออกเดินทางรอบโลก ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต


หลานโพสต์วิดีโอท่องเที่ยวกว่า 300 คลิป มีผู้กดไลก์รวมกว่า 150 ล้านครั้ง คลิปทริปแอนตาร์กติกาของเขามีผู้กดไลก์กว่า 9 ล้านครั้ง แฟนๆ ชื่นชอบเพราะมุมมองตรงไปตรงมา ภาษาง่ายๆ และอารมณ์ขันแบบคนธรรมดา “ดูเหมือนเพื่อนพาเราไปเที่ยว” คือคอมเมนต์ยอดนิยมในคลิปของเขา


หลานไม่ปิดบังความจริงว่าตัวเองเคยเป็นเด็กติดเกม ถูกแม่ดุบ่อยๆ และมาจากฐานะยากจน  เขาเผยว่าตั้งแต่ปี 2566 ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวแล้วกว่า 2 ล้านหยวน (ราว 9.8 ล้านบาท) และสามารถทำรายได้จากคอนเทนต์สูงถึง 100 ล้านหยวน (ราว 490 ล้านบาท) ต่อปี แม้จะแต่งตัวเรียบง่ายจนหลายคนแซวว่า “เหมือนขอทานแต่จริงๆ รวยมาก” คลิปวิดีโอของเขา 1 นาทีมูลค่าถึง 1.5 ล้านหยวน!

หลาน จ้านเฟย กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้จริง ให้รู้สึกเหมือนได้ร่วมผจญภัยไปกับเขา


ทว่า จู่ๆ ช่องเผยแพร่คลิปสวิดีโอของหลานจ้านเฟยบนแพลตฟอร์มโต่วอิน (Douyin) หรือ ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เสี่ยวหงซู (Xiaohongshu) และ บิลิบิลิ (Bilibili) ก็ถูกจีนแบน ทำให้ชาวเน็ตจีนงงงัน...ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จนต่อมา มีการเปิดเผยถึงเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่องคลิปท่องเที่ยวของหลานถูกแบนว่า เป็นเพราะหลานพูดในไลฟ์สดว่า "ไม่แต่งงาน ไม่มีลูก ไม่มีครบอครัว ก็ออกเดินทางท่องเที่ยวไกลๆได้" ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังระดมมาตรการให้หนุ่ทสาวจีนแต่งงาน มีบุตร และชะลอการหย่าร้าง ท่ามกลางสถานการณ์ประชากรจีนที่ลดลงๆต่อเนื่องหลายปี


ที่มา/ ภาพ กลุ่มสื่อจีน

จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!
จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!
จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!
จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!
กำลังโหลดความคิดเห็น