จากเด็กยากจนติดเกม สู่ “ทูตแห่งอิสรภาพ”! รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวคนดังของจีน รายได้ 100 ล้านหยวนต่อปี!

สื่อจีนรายงานเรื่องราวของ "หลาน จ้านเฟย" (蓝战非) ชายหนุ่มวัย 33 ปีที่ถูกขนานนามว่า “ทูตแห่งอิสรภาพ” และ “ชายที่อิสระที่สุดในโลกออนไลน์” หลังสร้างตำนานจากชีวิตติดเกมจนกลายเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวระดับซูเปอร์สตาร์ มีผู้ติดตามกว่า 25 ล้านคน
หลานจ้านเฟย เติบโตในครอบครัวยากจนในเมืองลั่วติ้ง มณฑลกวางตุ้ง บิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขณะเขายังเรียนมัธยม ส่วนมารดาก็ซึมเศร้า เขาเคยคิดสั้นเพราะหนี้สินครอบครัว ก่อนจะรับงานก่อสร้างกลางวันและล้างจานกลางคืนเพื่อพยุงชีวิต หลังจากนั้นเพื่อนเห็นพรสวรรค์ด้านเกมออนไลน์จึงช่วยให้เขาเข้าสู่วงการ e-sports จนมีชื่อเสียง แต่ในปี 2557 เขาตัดสินใจลาออกเพราะการแข่งขันโหดเกินไป
หลานผันตัวเป็นสตรีมเมอร์เกมในปี 2561 จนมีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน และในต้นปี 2566 หลังเลิกกับแฟนสาว เขาตัดสินใจขายรถหรูและออกเดินทางรอบโลก ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต
หลานโพสต์วิดีโอท่องเที่ยวกว่า 300 คลิป มีผู้กดไลก์รวมกว่า 150 ล้านครั้ง คลิปทริปแอนตาร์กติกาของเขามีผู้กดไลก์กว่า 9 ล้านครั้ง แฟนๆ ชื่นชอบเพราะมุมมองตรงไปตรงมา ภาษาง่ายๆ และอารมณ์ขันแบบคนธรรมดา “ดูเหมือนเพื่อนพาเราไปเที่ยว” คือคอมเมนต์ยอดนิยมในคลิปของเขา
หลานไม่ปิดบังความจริงว่าตัวเองเคยเป็นเด็กติดเกม ถูกแม่ดุบ่อยๆ และมาจากฐานะยากจน เขาเผยว่าตั้งแต่ปี 2566 ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวแล้วกว่า 2 ล้านหยวน (ราว 9.8 ล้านบาท) และสามารถทำรายได้จากคอนเทนต์สูงถึง 100 ล้านหยวน (ราว 490 ล้านบาท) ต่อปี แม้จะแต่งตัวเรียบง่ายจนหลายคนแซวว่า “เหมือนขอทานแต่จริงๆ รวยมาก” คลิปวิดีโอของเขา 1 นาทีมูลค่าถึง 1.5 ล้านหยวน!
หลาน จ้านเฟย กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้จริง ให้รู้สึกเหมือนได้ร่วมผจญภัยไปกับเขา
ทว่า จู่ๆ ช่องเผยแพร่คลิปสวิดีโอของหลานจ้านเฟยบนแพลตฟอร์มโต่วอิน (Douyin) หรือ ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เสี่ยวหงซู (Xiaohongshu) และ บิลิบิลิ (Bilibili) ก็ถูกจีนแบน ทำให้ชาวเน็ตจีนงงงัน...ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จนต่อมา มีการเปิดเผยถึงเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่องคลิปท่องเที่ยวของหลานถูกแบนว่า เป็นเพราะหลานพูดในไลฟ์สดว่า "ไม่แต่งงาน ไม่มีลูก ไม่มีครบอครัว ก็ออกเดินทางท่องเที่ยวไกลๆได้" ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังระดมมาตรการให้หนุ่ทสาวจีนแต่งงาน มีบุตร และชะลอการหย่าร้าง ท่ามกลางสถานการณ์ประชากรจีนที่ลดลงๆต่อเนื่องหลายปี
