จีนเตือนทูตสหรัฐฯในฮ่องกง ห้ามล้ำเส้น 4 ข้อ หลังดอดพบปะนักการเมืองฝ่ายค้าน

รัฐบาลจีนได้ตั้ง “4 เส้นแดง” ต่อสหรัฐฯ ผ่านคณะผู้แทนทางการทูตในฮ่องกง หลัง จูลี อีเดห์ (Julie Eadeh) กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำฮ่องกง ถูกระบุว่ามีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านในงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้
สำนักงานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของจีนประจำฮ่องกง เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ว่า นายชุย เจี้ยนชุน (Cui Jianchun) ข้าหลวงใหญ่ของสำนักงานฯ ได้เข้าพบกงสุลสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารเพื่อยื่น “คำประท้วงอย่างเป็นทางการ” พร้อมระบุว่าได้ชี้แจง “ข้อห้าม 4 ประการ” อย่างชัดเจน ได้แก่ ห้ามพบปะกับบุคคลที่ไม่ควรพบ ห้ามสมคบคิดกับกลุ่มต่อต้านจีน ห้ามยุยง สนับสนุน หรือให้เงินทุนแก่กิจกรรมที่บ่อนทำลายเสถียรภาพของฮ่องกง และห้ามแทรกแซงคดีด้านความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง
ทางการจีนยังเน้นย้ำให้สหรัฐฯ ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่แทรกแซงกิจการภายในของจีน พร้อมเรียกร้องให้ “ตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากกลุ่มต่อต้านจีน”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จูลี อีเดห์ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่นาน และนับเป็นครั้งที่สองในรอบสองสัปดาห์ที่ทางการจีนเรียกพบเธอ เพื่อหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมในหน้าที่การทูต
ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวตอบโต้ผ่านสื่อว่า “นักการทูตสหรัฐฯ มีหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นภารกิจตามปกติของนักการทูตในทุกภูมิภาค รวมถึงฮ่องกง”
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สะท้อนถึงบรรยากาศความตึงเครียดด้านการทูตในฮ่องกง ภายใต้บริบทของการควบคุมเข้มงวดภายใต้กฎหมายความมั่นคง และความระแวดระวังอย่างสูงต่ออิทธิพลต่างชาติในภูมิภาคพิเศษของจีน
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ/ แฟ้มภาพเอเอฟพี