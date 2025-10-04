วันแรก “ซูเปอร์โกลเด้นวีค” ทะลุสถิติ! นักท่องเที่ยวจีนแห่เดินทางแน่นสถานี รถไฟ–เรือ–เครื่องบินพุ่งทุกเส้นทาง

จีนเริ่มต้นวันหยุดยาว “ซูเปอร์โกลเด้นวีค” (วันที่ 1–8 ตุลาคม 2568) อย่างคึกคักในปี 2568 โดยวันแรกของช่วงหยุดต่อเนื่อง 8 วัน ซึ่งเกิดจากการทับซ้อนกันของ วันชาติ กับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ได้สร้างสถิติใหม่ด้านการเดินทางทั่วประเทศ โดยเฉพาะระบบรถไฟที่ทำยอดผู้โดยสารทะลุ 23.13 ล้านคนในวันเดียว ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ตามข้อมูลจาก China State Railway Group
สถานีรถไฟใหญ่หลายแห่งในเมืองหลักทำสถิติใหม่เช่นกัน เช่น สถานีกว่างโจวใต้ รับผู้โดยสารเข้า–ออกถึง 922,000 คน มากที่สุดนับตั้งแต่เปิดใช้งาน สถานีรถไฟฉงชิ่ง มียอดผู้โดยสาร 368,000 คน เพิ่มขึ้น 39,000 คนจากสถิติสูงสุดเดิมช่วงวันแรงงานที่ผ่านมา
การเดินทางในรูปแบบอื่นก็คึกคักไม่แพ้กัน การเดินทางทางเรือ เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผู้โดยสารวันแรก 1.32 ล้านคน การเดินทางทางอากาศ มีผู้โดยสาร 2.47 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่การเดินทางทางถนน มียอดผู้โดยสารสูงถึง 308.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.8%
กระแสการเดินทางยังส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งขายบัตรหมดล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ในมณฑลเสฉวนประกาศปิดการขายตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์สำหรับวันที่ 2–6 ตุลาคม หลังจากบัตรเข้าชมเต็มทุกโควตา พร้อมเปิดระบบลงทะเบียนสำรองให้ผู้สนใจในแต่ละวัน
กระแสการเดินทางที่ท่วมท้นนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับรัฐบาลจีน ในการพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านภาคการท่องเที่ยว หลังจากที่เศรษฐกิจภาคครัวเรือนชะลอตัวต่อเนื่องหลายเดือน
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ/ แฟ้มภาพเอเอฟพี