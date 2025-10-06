จีนขยายการสร้าง “อาคารรัฐบาลไต้หวันจำลอง” ในสนามฝึกทหาร หวังยกระดับการซ้อมรบข้ามช่องแคบ

กองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารจำลองที่มีรูปแบบคล้ายอาคารหน่วยงานรัฐบาลสำคัญของไต้หวัน ในฐานฝึก เป็นสัญญาณว่าจีนยกระดับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ข้ามช่องแคบมากขึ้น
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ฝึกดังกล่าวมีทั้งอาคารที่ดูคล้ายสำนักงานประธานาธิบดีของไต้หวัน อาคารที่คล้ายกระทรวงการต่างประเทศ และอาคารที่คล้ายศาลยุติธรรม (Judicial Yuan) ซึ่งล่าสุดมีการสร้างอุโมงค์ใต้ดินยาวราว 280 เมตรเชื่อมต่อกับเขตฝึก รวมถึงการจัดวางเส้นทางและจุดตั้งค่ายที่เอื้อต่อการซ้อมการเข้ายึดหรือเผชิญหน้ากับ “เป้าจำลอง”
นักวิจัยของสถาบันญี่ปุ่นระบุว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา พื้นที่ฝึกที่จำลองสำนักงานประธานาธิบดีได้ขยายตัวขึ้นเกือบสามเท่า และภาพจากปี 2565 เคยจับภาพการตั้งด่านถาวรและการนำยานเกราะเข้ามาซ้อมรบบริเวณอาคารจำลอง ขณะที่ภาพในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันแสดงให้เห็นกองกำลังระดับกองพันซ้อมเผชิญหน้ากับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่คอยยืนรักษาพื้นที่ประธานาธิบดีจำลอง
นักวิเคราะห์มองว่าการปรับปรุงฐานฝึกอย่างรวดเร็ว และการนำรูปแบบการฝึกมุ่งเน้นการรบจริงเข้ามาใช้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกองทัพจีนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการขนาดใหญ่และซับซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมรับกรณีขัดแย้งข้ามช่องแคบไต้หวัน
การสร้างอาคารจำลองเช่นนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวทางฝึกซ้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่หลายชาติใช้เพื่อจำลองสภาพการสู้รบในเมืองหรือการยึดอาคารสำคัญ แต่การขยายขนาดและความซับซ้อนของสิ่งก่อสร้างที่จีนทำในช่วงหลัง ทำให้ผู้สังเกตการณ์ภูมิภาคและนานาชาติจับตามองใกล้ชิดถึงความเข้มข้นของการเตรียมกำลังและแนวทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ/ แฟ้มภาพเอเเอฟพี