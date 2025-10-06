จีนเดินหน้ากวาดล้าง “อารมณ์ด้านลบ” บนโลกออนไลน์ หวังสร้างสังคมไซเบอร์ที่ “มีเหตุผลและศิวิไลซ์”

ขณะที่ชาวจีนเฉลิมฉลองช่วง “โกลเด้นวีค” เนื่องในวันชาติ สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (Cyberspace Administration of China – CAC) กลับเดินเครื่องเต็มที่กับแคมเปญปราบปรามบนโลกอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ “Clean Net” โดยมุ่งเป้ากวาดล้าง “เนื้อหาและพฤติกรรมที่กระตุ้นอารมณ์ด้านลบ” ซึ่งทางการระบุว่าบั่นทอนสุขภาวะออนไลน์ของสังคม
CAC ระบุว่า แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อ “ปราบปรามการปลุกปั่นให้เกิดอารมณ์ด้านลบ” และ “สร้างบรรยากาศออนไลน์ที่มีอารยธรรมและใช้เหตุผล” โดยมีเป้าหมายทั้งบุคคลที่มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มชื่อดังหลายแห่ง
กลุ่มเป้าหมายของการกวาดล้างประกอบด้วย ผู้ที่ปลุกปั่นความเกลียดชังระหว่างกลุ่มคน การเชื่อมโยงปัญหาสังคมกับอัตลักษณ์ เพศ หรือภูมิภาคอย่างสุดโต่ง การเผยแพร่ “อารมณ์สิ้นหวัง” เช่น การบอกว่าการศึกษาไร้ค่า หรือการทำงานหนักไม่มีประโยชน์ และผู้ที่ขายเนื้อหาและคอร์สออนไลน์ที่สร้างความวิตกกังวล เช่น เรื่องงาน ความรัก หรือการสอบ
แม้จีนจะควบคุมอินเทอร์เน็ตมานานหลายปี แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่า แคมเปญนี้แตกต่างจากเดิม เพราะเน้นเจาะจงเนื้อหาที่ “กระตุ้นอารมณ์ด้านลบ” มากกว่าประเด็นการเมืองหรือศีลธรรมตามแนวทางเดิม
CAC ยังโยนความรับผิดชอบไปยังแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตโดยตรง โดยระบุว่า บริษัทเหล่านี้ต้อง “ปฏิบัติหน้าที่หลักในการบริหารจัดการเนื้อหา” อย่างจริงจัง
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา CAC ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นสอบสวนแพลตฟอร์มโซเชียล 5 แห่ง ฐาน “ละเลยการควบคุมเนื้อหา” และ “ส่งเสริมเนื้อหาน้ำเน่าและชีวิตส่วนตัวของดาราอย่างเกินขอบเขต”
แคมเปญ “Clean Net” เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลจีนในการควบคุมอารมณ์ ความเชื่อ และความคาดหวังของประชาชนผ่านการควบคุมข้อมูลในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว และผู้คนเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน
ที่มา กลุ่มสื่อต่างประเทศ/ แฟ้มภาพเอเอฟพี