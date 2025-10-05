ยอดขายขนมไหว้พระจันทร์ในจีนแผ่วสุดในรอบทศวรรษ ผู้บริโภคตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือย

ยอดขายขนมไหว้พระจันทร์ในจีนกำลังชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในปี 2568 แม้ปีนี้จะตรงกับช่วงวันหยุด “ซูเปอร์โกลเด้นวีค” ยาวถึง 8 วัน โดยนักวิเคราะห์มองว่า นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าผู้บริโภคชาวจีนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
บริษัทวิจัย iiMedia Research คาดว่า ยอดขายขนมไหว้พระจันทร์ในจีนปีนี้จะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2558 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 28,240 ล้านหยวน (ประมาณ 137,400 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีที่แล้วที่แตะระดับสูงสุดที่ 30,010 ล้านหยวน
ผลสำรวจโดยบริษัท SSF Information Consultation พบว่า 87% ของผู้บริโภคซื้อขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือคู่ค้า รองลงมาคือสำหรับเฉลิมฉลองในครอบครัว และใช้เป็นสวัสดิการพนักงาน ขณะที่มีเพียง 15% เท่านั้นที่ซื้อเพื่อบริโภคเอง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ตั้งงบไม่เกิน 15 หยวนต่อชิ้น และมีเพียง 8% เท่านั้นที่ยอมจ่ายมากกว่า 500 หยวนต่อกล่องสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมียม
แม้จะมีขนมไหว้พระจันทร์หรูหราใส่เห็ดทรัฟเฟิลหรือแฮมสเปนวางขายอยู่ในตลาด แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่กลับเลือกขนมชุดราคากลางระดับ 120–180 หยวนต่อกล่อง ส่งผลให้ตลาดขนมพรีเมียมหดตัวลงอย่างชัดเจน โดยแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อย่าง Meituan ก็สะท้อนพฤติกรรมเดียวกัน โดยชุดของขวัญยอดนิยมปีนี้ล้วนอยู่ในช่วงราคา 100–200 หยวน
Grace Qiu ผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาในกว่างโจวเผยว่า “ปีนี้บริษัทตั้งงบสวัสดิการขนมไหว้พระจันทร์ไว้แค่ 140 หยวนต่อคน ลดลงถึง 40% จากปีที่แล้ว” พร้อมเสริมว่าบริษัทของเธอเพิ่งสูญเสียลูกค้ารายใหญ่และต้องปลดพนักงานออกถึงหนึ่งในสามตั้งแต่ต้นปี
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองฝอซานก็ยืนยันว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าทุกปี โดยเฉพาะยอดสั่งซื้อกล่องของขวัญจากองค์กรที่ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
นักวิเคราะห์ด้านอาหารและเครื่องดื่มให้ความเห็นว่า การชะลอตัวของตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้เกิดจาก “แรงกดดันทางเศรษฐกิจในวงกว้าง และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค” ที่ให้ความสำคัญกับความจำเป็นมากกว่าการแสดงสถานะผ่านของขวัญหรู
แม้ขนมไหว้พระจันทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการสังสรรค์ในเทศกาล แต่การตัดสินใจซื้อกำลังสะท้อนถึงความระมัดระวังและการปรับตัวของคนจีนในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน
ที่มากลุ่มสื่อจีน/ ภาพเอเอฟพี