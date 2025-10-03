ขายได้ด้วย! สาวจีนเก็บสะสมเศษเล็บตั้งแต่เด็ก มีคนรับซื้อ แถมให้ราคาดีอย่างไม่น่าเชื่อ

ไม่รู้จะอึ้งอะไรก่อนดี ระหว่างคนสะสมเศษเล็บ กับคนรับซื้อ! หลังหญิงสาวคนหนึ่ง จากเป่าติ้ง มณฑลเหอเป่ย ออกมาเปิดเผยว่าเธอสามารถขายเศษเล็บไปได้ในราคา 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อครึ่งกิโลกรัม จนกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์
โดยเธอมีนิสัยชอบเก็บสะสมเศษเล็บของตัวเอง และคนในครอบครัวมาตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งจะนำไปเก็บไว้ในขวดแก้ว หลายปีผ่านไป เธอก็สะสมเศษเล็บได้ประมาณครึ่งกิโลกรัม ก่อนที่จะมีคนรับซื้อ เพื่อนำไปใช้ในการทำยาจีน
ตามตำราแพทย์แผนจีนโบราณ "จินทุ่ย" หรือเล็บมือของคนเรานั้น มีคุณสมบัติในการลดความร้อน ขับสารพิษ รวมทั้งสมานแผล
รายงานระบุว่า ในสมัยราชวงศ์ถังมีการนำเล็บมนุษย์มาเป็นส่วนผสมในการรักษาอาการท้องอืดในเด็ก โดยจะเผาเล็บให้กลายเป็นเถ้าถ่าน แล้วทาลงบนเต้านมแม่ ก่อนที่จะให้เด็กดูดนมจากเต้า
ด้านแพทย์แผนจีนอาวุโส ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งที่ 3 กล่าวว่า ในช่วงยุค 60 ยังมีการนำเล็บมือมนุษย์มาใช้อยู่ แต่พอเวลาผ่านไป ก็มีการค้นพบวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพคล้ายคลึงกัน การใช้เล็บจึงลดลง
อย่างไรก็ตาม การรับซื้อเล็บและนำมาใช้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ผ่านความร้อนและบดเป็นผง ซึ่งไม่ว่าจะใช้เล็บเป็นส่วนประกอบในการทำยา หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ล้วนต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจำหน่ายสู่ท้องตลาด
ทั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงเล็บมนุษย์เท่านั้นที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาตามแพทย์แผนจีน เพราะแม้แต่ฟัน เส้นผม หรือกระทั่งรังแค ก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาแผนจีนอีกด้วย
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ช่องทางรวยทางใหม่" "ขายได้ด้วยเหรอ?" "ไม่คิดเลยว่าจะขายเล็บได้ด้วย" "พลาดอย่างแรง น่าจะเก็บเล็บไว้บ้าง" “น่าขยะแขยงมาก เล็บของเรามีแต่สิ่งสกปรก” “จริงๆ แล้วมันค่อนข้างปลอดภัย เนื่องจากบริษัทที่ผลิตต้องทำความสะอาดเล็บให้สะอาดหมดจด ก่อนที่จะนำไปเป็นส่วนผสมในการปรุงยา” “ความรู้แพทย์แผนจีนช่างน่าทึ่ง” และ “ฉันขายเล็บตัวเองไม่ได้หรอก เพราะกัดไปหมดแล้ว แบบนี้จะช่วยลดการอักเสบได้ไหมเนี่ย?”
ที่มา : 指甲能當傳統藥材？女子從小收集販售「最高1320元台幣」 專家揭入藥風險 (CTWANT)
Human fingernails used in TCM to detox, heal wounds after sterilisation process in China (SCMP)