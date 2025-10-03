“ซูเปอร์โกลเด้นวีค” จุดกระแสท่องเที่ยวจีนพุ่งทั้งในและต่างประเทศ คาดยอดเดินทางทะลุ 8 ล้านครั้ง

วันหยุดยาวพิเศษของจีนปีนี้ ที่รวม วันชาติจีน กับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เข้าด้วยกัน ระหว่างวันที่ 1–8 ตุลาคม 2568 ได้กลายเป็น “ซูเปอร์โกลเด้นวีค” ที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะจุดกระแสท่องเที่ยวครั้งใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท China Trading Desk คาดการณ์ว่า จำนวนการเดินทางออกนอกประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 8.4 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากช่วงเดียวกันในปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 3.8 ล้านครั้ง โดยมีจุดหมายยอดนิยมคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
ฟลิกกี้ (Fliggy) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวในเครือ Alibaba รายงานว่ารัสเซียก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น หลังออกมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเมื่อเดือนกันยายน
การท่องเที่ยวภายในประเทศจีนก็คึกคักไม่แพ้กัน การเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟความเร็วสูง รวมถึงนโยบายยกเว้นค่าทางด่วนทั่วประเทศช่วยกระตุ้นให้คนออกเดินทางมากขึ้น โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวรวมถึงรถเช่า คาดว่าจะสูงถึง 1.87 พันล้านครั้ง คิดเป็นเกือบ 80% ของการเดินทางทั้งหมด
ฟลิกกี้รายงานว่าทัวร์ระยะไกลในประเทศเพิ่มขึ้น 53% จากปีที่แล้ว ขณะที่บริการเช่ารถเพิ่มขึ้นถึง 93% นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบ “เที่ยวหลายเมือง” โดยนักท่องเที่ยวภายในประเทศนิยมกิจกรรมแนว สวนสนุก กีฬา และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจภาพรวม แม้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ และการว่างงาน แต่ในหมวดการท่องเที่ยวนั้นกลับ “ยอมใช้เงิน” มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการเปิดโลก เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน/ แฟ้มภาพเอเอฟพี