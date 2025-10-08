คลิกคลิป : เทคโนโลยี AI หนุนตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตพุ่งสูงขึ้น

ที่ “หัวเฉียงเป่ย” ย่านการค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในเมืองเซินเจิ้น มีสินค้าอัจฉริยะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แปลภาษา แว่นตาอัจฉริยะ เมาส์อัจฉริยะ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้วนดึงดูดความสนใจลูกค้า
พ่อค้าบอกว่า เมาส์ AI สามารถทำตามคำสั่งเสียงของผู้ใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอ วาดภาพ หรือแม้แต่เขียนบทความ เมื่อปีที่แล้วมีสินค้าเพียง 2-3 รายการที่มีฟังก์ชัน AI แต่ปีนี้แทบทุกอุปกรณ์มี AI ติดตั้งมาด้วย แม้แต่เครื่องเป่าผมก็มีฟังก์ชัน AI
การบูรณาการโมเดล AI ขนาดใหญ่ เข้ากับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอย่างเช่น หูฟังไร้สายอัจฉริยะ ที่เปิดตัวเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา กลายเป็นสินค้ายอดนิยมในทันที โดยบางร้านในตลาดหัวเฉียงเป่ยมียอดขายสูงถึงหลายร้อยชิ้นต่อวัน พ่อค้าบอกว่า ปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 188% ทั้งหมดเป็นเพราะ AI
แม้ตลาดจะอยู่ในช่วงเฟื่องฟูแต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่า การแสวงหาการเติบโตระลอก 2 กลายเป็นโจทย์เร่งด่วนของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
Wang Ying ผู้บริหาร บริษัท Shenzhen Huaqiang Industrial อธิบายว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมภายในประเทศต่างหันมาใช้ AI กันอย่างเต็มที่ ความร่วมมือกับลูกค้าในด้านเซิร์ฟเวอร์ ODM (Original Design Manufacturers) การประมวลผลสมรรถนะสูงเติบโตต่อเนื่อง เพียงครึ่งปีแรก การเติบโตหลายด้านพุ่งสูงกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ที่มา : China Media Group